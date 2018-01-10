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Белый дом назвал расследование дела по РФ пустой тратой времени

Международная панорама
10 января, 0:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отметила, что никакого сговора президентской предвыборной кампании с Россией не существует

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ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Белый дом назвал пустой тратой времени расследование утверждений о попытках России повлиять на ход американских выборов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. С такими словами выступила 9 января пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я думаю, мы тратим впустую большое количество времени, которое у нас есть, на что-то вроде этого [расследования]. Было понятно с самого начала, что не существует абсолютно никакого [сговора президентской предвыборной кампании с Россией]", - отметила она, комментируя слова Дональда Трампа о разбирательстве.

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Как отмечает Сандерс, спецпрокурор "не должен сосредоточивать свое внимание на президенте или же его предвыборной кампании".

Сам Трамп 6 января заявил журналистам, что расследование Мюллера его не касается. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он будет лично в случае получения такой повестки дать показания команде спецпрокурора. При этом Трамп в очередной раз категорически отверг предположения о том, что у него и его окружения был какой-либо сговор с Россией.

Глава государства подчеркнул, что данное разбирательство "очень плохо для" США, и из-за него "страна выглядит глупо".

Руководство РФ на самом высоком уровне неоднократно отвергало выводы о вмешательстве в избирательный процесс в США.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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