Сирийская оппозиция выразила негативное отношение к Конгрессу национального диалога в Сочи

ООН, 10 января. /ТАСС/. Делегация сирийской оппозиции провела на этой неделе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегациями ряда стран, высказав им свое негативное отношение к Конгрессу по национальному диалогу, который Россия готовится провести в Сочи 29-30 января. Как утверждал во вторник по итогам серии переговоров в Нью-Йорке официальный представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди, форум в Сочи "рискует подорвать" дискуссии под эгидой ООН в Женеве, последний раунд которых завершился безрезультатно.

Согласно коммюнике ВКП, делегация сирийских оппозиционеров встретилась с Гутерришем, его заместителем по политическим вопросам Джеффри Фелтманом, с постоянным представителем Великобритании при ООН Мэттью Райкрофтом и дипломатами других государств, призвав их оказать "давление на режим, чтобы он вел переговоры в Женеве". "Делегация дала понять, что планируемая Россией встреча в Сочи не позволит этого добиться", - приводятся в сообщении высказывания аль-Ариди.

По его словам, "сочинский процесс рискует подорвать женевские переговоры и запуск переходного процесса в соответствии с Женевским коммюнике и резолюцией Совета Безопасности ООН 2254". "Есть политический процесс, он идет в Женеве и не работает, потому что режим отказывается вести переговоры. Параллельный процесс не изменит этой реальности и на самом деле рискует только ободрить режим и укрепит его приверженность военной стратегии", - заявил представитель ВКП.

По информации ТАСС, после встреч в ООН делегация сирийской оппозиции направится в Вашингтон для консультаций с американскими официальными лицами.

В секретариате ООН в среду подтвердили факт встречи с делегацией сирийских оппозиционеров. Как заявил ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерриш "был воодушевлен их готовностью участвовать в следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий". При этом в секретариате ООН по-прежнему не комментируют возможное участие своих представителей в Конгрессе по национальному диалогу в Сочи. Отвечая на вопрос журналистов об отношении к форуму, Дюжаррик отметил, что все инициативы по сирийскому урегулированию должны быть направлены на поддержку переговоров в Женеве.

Конгресс национального диалога в Сочи

О созыве 29-30 января 2018 года Конгресса по национальному диалогу в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане совещании государств - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. В конце декабря около 40 вооруженных группировок во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили об отказе направить своих представителей на Конгресс в Сочи в случае, если на форуме не будет подниматься вопрос о судьбе президента Башара Асада. Уход сирийского лидера с поста в начале переходного периода является одним из программных требований ВКП, что стало причиной провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.