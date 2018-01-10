Глава МИД ФРГ вновь увязал снятие санкций с РФ с установлением перемирия в Донбассе

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что с установлением прочного перемирия в Донбассе под наблюдением ООН можно будет начать постепенно снимать экономические санкции, введенные против России. Об этом он заявил в среду в Берлине на приеме Восточного комитета германской экономики.

"Я считаю далеким от жизни представление, что только при 100-процентной реализации минских соглашений должна одним разом последовать 100-процентная отмена санкций [против РФ]", - подчеркнул Габриэль. Он обратил внимание на то, что ограничительные меры вводились постепенно.

Габриэль также указал на то, что в свете нынешней политической ситуации на востоке и юго-востоке Европы "следует еще активнее, чем когда-либо прежде, стараться не допустить нанесения вреда для связей, создаваемых на протяжении десятилетий".