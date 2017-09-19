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МИД ФРГ: перемирие в Донбассе станет первым шагом к снятию санкций с РФ

Международная панорама
19 сентября, 14:28 UTC+3 БЕРЛИН 19, сентября. /ТАСС

Зигмар Габриэль отметил необходимость перезапуска политики разрядки с Россией

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БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен предпринять серьезные меры по снятию санкций с России после установления перемирия в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Volksstimme.

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"Нереально думать, что нужно сначала полностью выполнить минские договоренности перед тем, как снимать санкции, - сказал он. - И первый большой шаг к снятию ограничительных мер должен быть увязан с установлением настоящего перемирия [в Донбассе]".

"Нам нужен перезапуск политики разрядки с Россией, - призвал министр. - Русские приоткрыли дверь, и мы не должны ее сразу же захлопывать, а, наоборот, пытаться шире ее распахнуть", - добавил Габриэль.

По его словам, "с установлением действующего режима прекращения огня должна быть не только снята часть санкций с РФ, но и начаться восстановление Донбасса".

При этом глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что "не по все пунктам, которые касаются миссии "голубых касок" ООН, есть единство". "Но Россия сделала большой шаг навстречу, поэтому мы должны использовать шанс и договориться о том, как такая миссия должна выглядеть", - добавил он.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Путин, Владимир Владимирович
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