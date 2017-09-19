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Слуцкий: военная помощь США Украине приведет к подрыву минских соглашений

Политика
19 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Депутат Госдумы считает, что предоставление военной помощи приведет к дальнейшей дестабилизации на юго-востоке Украины

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предоставление военной помощи США Украине подорвет выполнение минских соглашений и спровоцирует дальнейшую дестабилизацию в Донбассе. Об этом во вторник заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по телефону из Нью-Йорка, где он принимает участие в сессии Генассамблеии ООН в составе делегации РФ.

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"Выделение США средств на военную помощь Украине, тем более в таких объемах, о которых говорит [президент Украины Петр] Порошенко, вряд ли будет способствовать установлению мира в Донбассе", - подчеркнул парламентарий. Такая позиция, по его мнению, "лишний раз говорит о том, что мир на Украине не нужен ни нынешней киевской власти, ни Америке, которой выгодно поддерживать кровавый конфликт на границе с Россией в активном режиме".

"Все это направлено на срыв минских соглашений, на дальнейшую дестабилизацию на юго-востоке Украины и не имеет ничего общего с защитой украинских граждан, сотни которых гибнут сегодня в Донбассе", - заключил глава комитета.

Украинский президент Петр Порошенко написал во вторник на своей странице в Facebook, что Сенат Конгресса США одобрил выделение $500 млн на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности. Ранее сообщалось, что Сенат в понедельник одобрил выделение Украине в 2018 финансовом году $150 млн военной помощи (изначально суммы по этой статье достигали $350 млн). При этом министр обороны имеет право беспрепятственно воспользоваться лишь $75 млн - если средств потребуется больше, то глава Пентагона и госсекретарь будут обязаны представить Конгрессу ряд докладов.

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Порошенко, Петр Алексеевич Слуцкий, Леонид Эдуардович
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