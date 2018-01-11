Джонсон заявил, что никто не предложил лучшей сделки с Ираном, чем соглашение 2015 года

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что альтернативы ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, никто не предложил, призвав критиков соглашения представить свои, более конструктивные варианты. Об этом он сообщил в четверг по итогам встречи министров иностранных дел Ирана и трех стран сообщества, входящих в шестерку посредников ООН по иранскому ядерному досье: Германии, Франции и Великобритании.

"Никто пока не представил лучшую альтернативу Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которая не допустила бы, чтобы Иран продолжал продвигаться на пути к развитию военных ядерных мощностей. Не думаю, что кто-то предложил лучшую идею", - отметил он.

При этом глава британской дипломатии высказался за то, что противники сделки, среди которых находятся, прежде всего, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, выдвинули свои предложения. "Тем, кто выступает против СВПД, стоит предложить свои более совершенные решения, потому что мы их пока не видели", - отметил он.

Джонсон заявил о необходимости добиться более широкой мировой поддержки сделки по ядерной программе Тегерана в мире. "Очень важно создать поддержку в мире этой сделки, чтобы Иран мог показать, что он - хороший сосед в регионе, и именно поэтому параллельно, уже без связи с СВПД, сфокусироваться над тем, что Иран может сделать для того, чтобы разрешить ужасающий кризис в Йемене, помочь добиться мира в Сирии и помочь решить другие вопросы в регионе", - сказал он.

Глава британского МИД обратил внимание на то, что исполнение сделки приведет к экономическим выгодам для населения Ирана. "Я думаю, что, если мы достигнем сохранения сделки - и я надеюсь, что мы это сможем - то люди Ирана смогут увидеть экономические выгоды, следующие из СВПД", - сказал Джонсон.

Что предусматривается СВПД

Многостороннее соглашение о мирном характере иранской ядерной программы, именуемое также СВПД, было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. СВПД предусматривает отказ Исламской Республики от производства оружейного плутония, снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции МАГАТЭ, (на тот момент) президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических запусков, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить выполнение Ираном данного соглашения.

Ожидается, что Конгресс США в январе сделает ответный шаг, высказав свою позицию по ядерной сделке. Сам же Трамп 16 января должен принять решение насчет санкционного давления на Иран. Его предшественник год назад оставил в силе санкции, введенные в связи с ракетной программой, нарушениями прав человека и поддержкой террористов, в чем Вашингтон регулярно обвиняет Тегеран.