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Глава МИД ФРГ: Евросоюз будет защищать сделку по иранскому атому от угроз с любой стороны

Международная панорама
11 января, 14:25 дата обновления: 11 января, 14:49 UTC+3

Зигмар Габриэль заявил, что оснований для возврата снятых с Тегерана санкций в рамках сделки по атому нет

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БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Европейские участники сделки по иранской ядерной программе готовы защищать соглашение от попыток его развалить. Об этом заявил в четверг в Брюсселе министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам переговоров главы МИД Ирана с руководителями внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании.

"Это единая позиция, мы хотим защищать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от любых подрывающих его решений, с какой бы стороны они ни приходили", - сказал он.

По его словам, необходимо "послать сигнал о том, что возможно дипломатическим путем предотвратить ядерное вооружение, в тот момент, когда на другом конце планеты речь идет о получении ядерного оружия". "Было бы плохим сигналом, если бы единственное подобное соглашение, которое предотвращает распространение, оказалось бы под угрозой", - отметил министр.

"С другой стороны, Иран вправе ожидать, что будет происходить развитие отношений и экономического сотрудничества", - подчеркнул глава МИД ФРГ, заметив, что над этим "нужно дальше работать".

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Кроме того, Габриэль заявил, что оснований для возврата снятых с Ирана санкций в рамках сделки по атому нет. "Нет никаких свидетельств того, что Иран не выполняет это соглашение", - сказал он. "И пока это будет так, нет никаких оснований для того, чтобы <…> ставить под вопрос снятие санкций", - отметил Габриэль.

По его словам, правительство Германии привержено этим договоренностям. "Мы обращаемся к нашим союзникам, в том числе к США, с призывом оказать помощь, чтобы данное соглашение оставалось жизнеспособным".

Габриэль также заявил о готовности Ирана обсуждать с европейскими странами проблемные темы ближневосточного региона. "Мы сегодня договорились, что по конфликтным темам очень быстро начнем диалог. Я рад, что наше общее предложение было принято", - сказал глава МИД ФРГ.

"Я рад, что сегодня договорились о том, что будет диалог с Ираном по тому спектру тем, которые, с нашей точки зрения, требуют изменения поведения Ирана", - пояснил Габриэль. По его словам, речь пойдет о ситуации в Йемене, Сирии и Ливии.

Ранее глава МИД ФРГ неоднократно подчеркивал, что соглашение по иранской ядерной программе должно быть сохранено, а его будущее не следует увязывать с политикой Тегерана в регионе. Официальный Берлин также указывал на то, что с тревогой следит за стремлением Ирана к укреплению своего влияния на Ближнем Востоке.

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Персоны
Габриэль, Зигмар
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
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