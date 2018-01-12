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CNN: советники Трампа убеждают его не соглашаться на дачу показаний спецпрокурору

Международная панорама
12 января, 2:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Окружение президента считает, что ответы на вопросы Роберта Мюллера могут потенциально иметь для главы Белого дома неприятные политические и юридические последствия

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Советники, союзники и ближайшие друзья президента США Дональда Трампа убеждают его не соглашаться на добровольную дачу показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование по поводу утверждений о влиянии РФ на ход американских выборов. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

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Мюллер пока официально не запрашивал встречи с Трампом для проведения беседы в рамках разбирательства по РФ, однако, как отмечает CNN, спецпрокурор давал понять, что все же хотел бы поговорить с президентом. Сам же Трамп, по данным телеканала, заявлял друзьям и близким, что хочет встретиться с Мюллером, так как это, по его мнению, поможет подтвердить, что он не совершал никаких правонарушений и не вступал в какой-либо сговор с представителями России.

Однако ближайшие советники, друзья, а также союзники Трампа в Конгрессе убеждают его, что это не лучшая идея, отмечает CNN. По их мнению, ответы на вопросы Мюллера могут потенциально иметь для Трампа неприятные и далеко идущие политические и юридические последствия, которые могут поставить под угрозу его президентство.

Юрист Белого дома Тай Кобб отказался комментировать данную информацию, заявив, что команда Трампа сотрудничает со следствием. Между тем юристы и сам президент продолжают надеяться, что расследование скоро завершится, сообщает телеканал.

Ранее Трамп заявил журналистам, что он считает маловероятной возможность того, что ему придется давать показания спецпрокурору. Хозяин Белого дома также категорически отвергает предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая 2017 года минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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