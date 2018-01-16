Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: курдские бойцы примут участие в освобождении провинции Идлиб от террористов

Международная панорама
16 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Директор информационной службы СДС Мустафа Бали отметил, что США приступили к подготовке бойцов в военно-тренировочных лагерях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 января. Командование вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) разрабатывает операцию против террористических банд, укрывшихся в провинции Идлиб. Об этом сообщил 16 января газете Asharq Al-Awsat директор информационной службы СДС Мустафа Бали. По его словам, "освобождение Идлиба от бандформирований трудно представить без участия арабо-курдских отрядов, которые при поддержке международной коалиции разгромили террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Кобани и Ракке".

"СДС, костяк которых составляют курдские бойцы, были созданы с целью борьбы против террористов в Сирии", - напомнил Бали, подчеркнув, что СДС "со всей ответственностью подходят к предстоящей операции и изгонят из страны всех террористов". Он утверждал, что сирийская армия "в одиночку не справится с этой задачей".

Смотрите также

СМИ: Чавушоглу намерен обсудить с Тиллерсоном планы США по обучению курдов в Сирии

Турция продолжает перебрасывать технику к границе с Сирией из-за планов США обучать курдов

Лавров считает, что США не хотят сохранять территориальную целостность Сирии

СМИ: Сирия осудила намерения США обучать вооруженные отряды курдов

Бали подтвердил, что американские инструкторы приступили к подготовке в военно-тренировочных лагерях бойцов СДС, которые "будут нести службу на границе с Турцией и Ираком, а также на линии соприкосновения с правительственными войсками в бассейне реки Евфрат". По его сведениям, на эти цели США выделили $400 млн. "Мы вышли на новый уровень сотрудничества с международной коалицией, - заявил он. - Города и районы, которые были освобождены СДС, необходимо охранять".

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из 30 тыс. бойцов СДС.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 января заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "США играют с огнем". Официальный Дамаск заявил, что планы Вашингтона "представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Ирак Сирия Турция Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Состояние пострадавшей в Перми учительницы улучшилось
4
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
5
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
6
Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации
7
Представление предвыборной программы Павла Грудинина. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама