СМИ: курдские бойцы примут участие в освобождении провинции Идлиб от террористов

ТАСС, 16 января. Командование вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) разрабатывает операцию против террористических банд, укрывшихся в провинции Идлиб. Об этом сообщил 16 января газете Asharq Al-Awsat директор информационной службы СДС Мустафа Бали. По его словам, "освобождение Идлиба от бандформирований трудно представить без участия арабо-курдских отрядов, которые при поддержке международной коалиции разгромили террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Кобани и Ракке".

"СДС, костяк которых составляют курдские бойцы, были созданы с целью борьбы против террористов в Сирии", - напомнил Бали, подчеркнув, что СДС "со всей ответственностью подходят к предстоящей операции и изгонят из страны всех террористов". Он утверждал, что сирийская армия "в одиночку не справится с этой задачей".

Бали подтвердил, что американские инструкторы приступили к подготовке в военно-тренировочных лагерях бойцов СДС, которые "будут нести службу на границе с Турцией и Ираком, а также на линии соприкосновения с правительственными войсками в бассейне реки Евфрат". По его сведениям, на эти цели США выделили $400 млн. "Мы вышли на новый уровень сотрудничества с международной коалицией, - заявил он. - Города и районы, которые были освобождены СДС, необходимо охранять".

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из 30 тыс. бойцов СДС.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 января заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. С резким осуждением американской инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "США играют с огнем". Официальный Дамаск заявил, что планы Вашингтона "представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии".