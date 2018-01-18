ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция выступили против отмены антироссийских санкций до "полного выполнения Москвой минских соглашений". Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона.

"До того момента, пока Россия не будет выполнять свои минские обязательства (в рамках минских соглашений от 2015 года - прим. ТАСС), экономические санкции не могут быть отменены", - говорится в тексте коммюнике, опубликованного по итогам саммита Великобритании и Франции.

"Мы призываем Россию, а также Украину полностью выполнять минские соглашения, начав с полного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в документе.

Встреча лидеров прошла в Королевской военной академии английского городка Сандхерст под Лондоном в рамках первого официального визита Макрона в Великобританию с момента его избрания президентом Франции в прошлом году.

Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не может реализовать минские договоренности, следовательно, и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".