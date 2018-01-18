США посылают замгоссекретаря на министерское заседание ООН по Афганистану

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты посылают заместителя госсекретаря Джона Салливана на министерскую встречу Совета Безопасности ООН по обеспечению безопасности в Афганистане и Центральной Азии, которая пройдет 19 января. Об этом сообщила в четверг начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Заместитель госсекретаря Джон Салливан 19 января отправится в Нью-Йорк для участия в министерском заседании СБ ООН "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели обеспечения безопасности и развития", - отметила она.

По словам дипломата, заседание будет проходить под председательством Казахстана. Заместитель госсекретаря, заключила дипломат, также проведет двусторонние встречи с участием министров стран - участниц СБ ООН и государств региона.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось им, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. За эти годы там погибли 2,35 тысячи американских военнослужащих, еще свыше 20 тысяч получили ранения.