Парламент Венесуэлы решил расспросить министра обороны о ликвидации группы офицера Переса

ТАСС, 19 января. Национальная ассамблея Венесуэлы пригласила министра обороны Владимира Падрино Лопеса, чтобы узнать официальную версию ликвидации группы мятежного офицера Оскара Переса. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении однопалатного парламента Боливарианской Республики, находящегося под контролем оппозиционной коалиции "Блок демократического единства".

"Цель состоит в том, чтобы выяснить официальную версию событий и уточнить, кто несет ответственность за случившееся, - заявил глава постоянного комитета по обороне и безопасности Национальной Ассамблеи Эдгар Самбрано. - Необходимо отметить, что мы можем узнать о правонарушениях или преступлениях против человечности, за которые предусмотрена уголовная ответственность как на национальном, так и на международном уровне".

Депутаты хотят узнать, почему семеро членов мятежной группы были уничтожены, хотя они открыто заявляли о готовности сдаться, в том числе на обнародованных в интернете видеозаписях. Ранее на этой неделе в парламенте была создана группа, которая занялась расследованием обстоятельств случившегося.

По данным МВД, Перес и еще шестеро его сторонников погибли 15 января в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских. Позднее в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что мятежники намеревались взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у одного из иностранных посольств в Каракасе.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.