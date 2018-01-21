Военные США за рубежом лишились телетрансляций из-за приостановки работы правительства

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Телеканал AFN, ведущий трансляцию передач для американских военнослужащих, дислоцированных на базах за рубежом, объявил о временном прекращении вещания вследствие приостановки работы федерального правительства США. Соответствующее оповещение было размещено в субботу на его странице в Twitter.

"В связи с прекращением работы правительства услуги AFN недоступны", - говорится в сообщении. Никаких подробностей на этот счет не приводится.

pic.twitter.com/smBBiK8tyK — AFN Broadcasting (@AFNtelevision) 20 January 2018

AFN транслирует различные телепрограммы для американских военнослужащих, несущих службу за границей, и членов их семей. В сетку вещания входят спортивные матчи, выпуски новостей и развлекательные шоу.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требовали включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними, что не устраивает Белый дом и республиканцев.