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Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки выступления артистов во время Игр-2018

Международная панорама
21 января, 4:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, визит продлится два дня

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 21 января. Делегация КНДР в составе семи человек в воскресенье прибыла в Южную Корею для подготовки выступления артистов, в том числе музыкального ансамбля "Моранбон", во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Как сообщило агентство Yonhap, группа пересекла границу между двумя странами.

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В состав делегации, в частности, вошли лидер коллектива "Моранбон" Хён Сон Воль и руководитель оркестра "Унхасу" Квон Бон Хёк, возглавляющий один из департаментов министерства культуры КНДР. Визит, как ожидается, продлится два дня. За это время они осмотрят объекты в Сеуле и городе Каннын, где запланированы выступления музыкантов. Изначально поездка должна была начаться 20 января, однако КНДР без объяснения причин отсрочила ее.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие спортсменов из КНДР в Играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Согласно достигнутой договоренности, общая численность делегации КНДР на предстоящей Олимпиаде составит 46 человек (из них 22 спортсмена и 24 официальных лица), также на них приедет 21 представитель СМИ.

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