СМИ: турецкие военные и техника продвинулись еще на 1,5 км вглубь Сирии

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Турции и военная техника продвинулись еще на 1,5 км вглубь Сирии на севере арабской республики и заняли уже 5 км территории в ходе операции "Оливковая ветвь", которая проводится против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн. Анкара считает их ответвление Рабочей партии Курдистана, запрещенной в республике. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.

Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на источник передал информацию о том, что турецкие военные продвинулись на 3,5 км и очистили заминированные районы. По поступающим данным, в Сирию вошли танковые подразделения, отряды специального назначения, а также пехота. Все они оказывают огневую поддержку формированиям оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия", с которым Турция координирует свои действия в Сирии.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также объявил о начале наземной операции в Сирии. По его словам, "сухопутные подразделения ВС Турции пересекли границу в 11:05 (совпадает с московским) 21 января". Однако затем последовало опровержение. Агентство Reuters со ссылкой на представителя СНС Бируска Хасака сообщило, что "турецкие силы были отброшены после ожесточенных столкновений и были вынуждены отступить при попытке войти в Африн".

Йылдырым также выступил с утверждением, что "Россия не имеет возражений против действий Анкары на севере Сирии, а Турция работает над тем, чтобы устранить беспокойство Ирана". Москва пока никак не прокомментировала это высказывание главы кабинета министров.

Кроме того, турецкий премьер также рассказал о целях операции "Оливковая ветвь". "Операция будет проводиться в четыре этапа, будет создана 30-километровая зона безопасности, все террористические элементы будут уничтожены", - сказал он.

Премьер-министр Турции, отвечая на вопрос журналистов о том, какие действия предпримет Анкара в случае продолжения поставок вооружения Вашингтоном курдским формирования в Сирии, сказал, что "любая оказываемая террористам поддержка будет становиться целью" ВС Турции.