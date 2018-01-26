США утверждают, что РФ своим предложением по химатакам в Сирии пытается отвлечь внимание

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Россия пытается отвлечь внимание своим предложением об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. С таким утверждением выступила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге для иностранных журналистов в Национальном клубе печати.

Она "обратила внимание на время, когда Россия вышла с этим предложением в начале недели". "В это же самое время госсекретарь США [Рекс Тиллерсон] и многие другие страны объявляли о возглавляемом Францией [Международном] партнерстве [против безнаказанности за применение химического оружия], которое сосредоточено на той же самой проблеме", - сказала Науэрт. Речь идет о Международном партнерстве против безнаказанности за применение химического оружия, которое было учреждено 23 января в Париже при участии главы Госдепа.

Науэрт назвала действия России "попыткой отвлечь внимание от полезной работы, которая делается многими государствами для решения вопроса с [химическим] оружием".

Критика российского предложения

"Мы считаем, что предлагаемый Россией новый механизм не располагает теми же стандартами для расследования и определения ответственности, которые были включены в предыдущие версии [резолюций] Совета Безопасности ООН по продлению мандата СМР (Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию атак с применением отравляющих веществ в Сирии - прим. ТАСС) еще в ноябре", - сказала руководитель пресс-службы.

"Когда вы пытаетесь возложить ответственность на страну [за применение химоружия], появляется Россия, которая может вмешаться и наложить на это [решение] вето. Я думаю, что это станет огромной проблемой для всех государств по всему миру", - настаивала она.

"Если бы Россия действительно заботилась о привлечении [виновной] стороны к ответственности за применение химического оружия, то она не наложила бы [в прошлом году] вето на три проекта резолюции СБ ООН по продлению мандата СМР и резолюции по введению санкционного режима в отношении тех, кто несет ответственность за применение химоружия в Сирии", - добавила Науэрт.

Она процитировала Тиллерсона, который на днях утверждал, что "неспособность России справиться с распространением химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее состоятельность как участника урегулирования кризиса" в арабской республике. Госсекретарь добавил, что "Россия как минимум должна прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности ООН".

Инициатива создания нового механизма

Россия во вторник предложила Совбезу учредить Независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год и привлечь к его созданию Организацию по запрещению химического оружия. В соответствии с проектом резолюции Москва предлагает "учредить Независимый механизм ООН по расследованию на период в один год" с "возможностью дальнейшего продления" в случае необходимости. Цель работы комиссии, подчеркивается в документе, заключается в том, чтобы "установить неоспоримые факты", которые позволят Совбезу определить виновных в применении отравляющих веществ, в том числе хлора, в качестве оружия.

Новая следственная комиссия призвана заменить собой СМР, который прекратил существование в конце 2017 года. Попытки членов СБ ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом.

СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления виновных в совершении атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем случаям применения отравляющих веществ. Россия неоднократно подвергала СМР критике за непрофессиональную работу.