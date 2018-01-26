Постпред Израиля при ООН утверждает, что Иран строит базы и ракетные заводы в Сирии

ООН, 26 января. /ТАСС/. Иран строит военные базы и заводы по производству ракет в Сирии, а также управляет в общей сложности 82 тыс. боевиков в стране. Такую версию озвучил в четверг постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон на заседании Совета Безопасности. По его словам, это "засекреченная информация, ясно указывающая на наращивание Ираном присутствия в Сирии".

"На сегодняшний день Ирану подчиняются 82 тыс. боевиков в Сирии. 3 тыс. членов печально известного Корпуса "стражей исламской революции" (элитные части ВС Исламской Республики - прим. ТАСС), 9 тыс. боевиков марионетки Ирана - [движения] "Хезболлах", 10 тыс. членов шиитских милиций, рекрутированных по всему Ближнему Востоку, в том числе в Ираке, Афганистане и Пакистане. В дополнение к этому Иран напрямую управляет 60 тыс. местных сирийских боевиков", - утверждал дипломат. По его словам, Иран также "строит базы для размещения этих боевиков".

"Опасное поведение Ирана не исчерпывается привлечением боевиков в Сирию. Он также строит заводы по производству ракет в Сирии, а его присутствие превращает мирных жителей в окружающих районах в живые щиты. Иран превращает Сирию в самую большую военную базу в мире", - настаивал постпред Израиля.

Как заявил Данон, власти еврейского государства приняли решение обнародовать засекреченную информацию, поскольку "весь мир должен понять, что если закрыть глаза на происходящее в Сирии, то иранская угроза продолжит расти". По его мнению, цель политики Тегерана - "дестабилизировать Сирию" и весь Ближний Восток, а также "терроризировать весь свободный мир".

Израиль будет защищаться

Дипломат отметил, что Израиль видит серьезную угрозу для безопасности своих северных границ в лице движения "Хезболлах" со стороны Ливана и "Ирана - в Сирии". "Позвольте мне прояснить: Израиль не занимает ничью сторону в сирийской гражданской войне. Мы поддерживаем соглашение от 1974 года о разъединении сил, но мы всегда будем защищать себя", - сообщил Данон.

Он также выразил обеспокоенность экономической выгодой, извлекаемой Тегераном из соглашения, по условиям которого тот заморозил свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. По словам израильского постпреда, с момента подписания договоренностей Иран удвоил торговый оборот с Евросоюзом, заключив многомиллиардные сделки в энергетической и других отраслях. "Это ошибка, - сказал дипломат, обращаясь к членам Совбеза. - Вы можете воспользоваться ослаблением санкций, но вы не можете игнорировать то, на что идут эти деньги".

Он призвал Совет Безопасности добиться полного осуществления резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, а также гарантировать, что международное сообщество "не позволит Ирану продолжать спонсировать терроризм по всему миру, накапливать оружие и наращивать военное присутствие за рубежом".

Оккупация - причина всех конфликтов

С критикой в адрес Ирана на заседании Совбеза также выступил постпред Саудовской Аравии Абдалла аль-Муаллими, который обвинил Исламскую Республику в дестабилизации ситуации в регионе, в то время как американский дипломат Никки Хейли вопреки обыкновению посвятила свою речь палестино-израильской тематике.

Иранская делегация ответила на обвинения в свой адрес, назвав израильскую оккупацию палестинских территорий "первопричиной всех конфликтов на Ближнем Востоке". Как заявил заместитель постоянного представителя Исламской Республики Исхак аль-Хабиб, Израиль ведет себя агрессивно и осуществляет "политику апартеида по отношению к палестинцам и региону", пока США прикрывают его на международной арене.

По словам дипломата, американские и израильские власти распространяют "иранофобию", ставшую для них "предметом одержимости и истерии". "Она не имеет ничего общего с миром и безопасностью на Ближнем Востоке. Напротив, неопровержимый факт состоит в том, что пока Иран помогал народам Ирака и Сирии победить ИГ (запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" - прим. ТАСС), США и некоторые другие были заняты тем, что поставляли им оружие", - подчеркнул аль-Хабиб.