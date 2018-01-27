Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем

ТАСС, 27 января. Африканский континент является ключом к решению мировых проблем в сфере безопасности и развития. Об этом заявил в субботу в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

"Думаю, что в вопросах мира, безопасности, развития и прав человека африканский континент действительно является ключом к решению мировых проблем", - отметил административный глава всемирной организации, общаясь с прессой в штаб-квартире Африканского союза (АС).

"Сотрудничество с Афросоюзом - это фундаментальный стратегический выбор в интересах того, чтобы ООН была способна выполнять свой мандат", - продолжал Гутерриш. Он заверил, что "ООН будет рядом с АС, уважая при этом лидерство Африки в решении африканских проблем".

"Международное сообщество не обретет мир и безопасность, если Африка не сможет предотвращать конфликты и находить решение конфликтов", - сказал генсек ООН.

Саммит против коррупции

Гутерриш примет участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов АС, которая открывается 28 января. Она пройдет под лозунгом "Одержать верх в борьбе с коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".

Кроме того, африканские лидеры обсудят тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, Ливии и Южном Судане.

По итогам 30-й встречи сменится председатель АС. Вместо президента Гвинеи Альфы Конде им станет президент Руанды Поль Кагаме. Саммит завершит работу 29 января.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.