Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН назвал Африку ключом к решению мировых проблем

Международная панорама
27 января, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Антониу Гутерриш прибыл в Эфиопию для участия в 30-й встрече глав государств и правительств стран - членов Африканского союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 января. Африканский континент является ключом к решению мировых проблем в сфере безопасности и развития. Об этом заявил в субботу в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Смотрите также

Гутерриш предпочел форуму в Давосе поездку на саммит Африканского союза

В Африканском союзе заявили, что его страны ежегодно теряют около $50 млрд из-за коррупции

"Думаю, что в вопросах мира, безопасности, развития и прав человека африканский континент действительно является ключом к решению мировых проблем", - отметил административный глава всемирной организации, общаясь с прессой в штаб-квартире Африканского союза (АС).

"Сотрудничество с Афросоюзом - это фундаментальный стратегический выбор в интересах того, чтобы ООН была способна выполнять свой мандат", - продолжал Гутерриш. Он заверил, что "ООН будет рядом с АС, уважая при этом лидерство Африки в решении африканских проблем".

"Международное сообщество не обретет мир и безопасность, если Африка не сможет предотвращать конфликты и находить решение конфликтов", - сказал генсек ООН.

Саммит против коррупции

Гутерриш примет участие в работе 30-й встречи глав государств и правительств стран - членов АС, которая открывается 28 января. Она пройдет под лозунгом "Одержать верх в борьбе с коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".

Кроме того, африканские лидеры обсудят тему урегулирования региональных конфликтов, в частности в зоне Сахеля, Ливии и Южном Судане.

По итогам 30-й встречи сменится председатель АС. Вместо президента Гвинеи Альфы Конде им станет президент Руанды Поль Кагаме. Саммит завершит работу 29 января.

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Конде, Альфа Кагаме, Поль Гутерриш, Антониу
Страны
Ливия Гвинея Руанда Эфиопия Южный Судан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама