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СБ ООН осудил теракт в Кабуле, назвав его "чудовищным" и "подлым"

Международная панорама
28 января, 3:38 UTC+3 ООН ООН 28, января. /ТАСС

Члены Совбеза призвали все государства активно сотрудничать с Афганистаном

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© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 28 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН осудил теракт в центре Кабула, жертвами которого стали более 90 человек. В принятом в субботу заявлении для печати члены СБ выступили за привлечение к правосудию виновных в организации атаки, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан"(запрещено в РФ).

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В Совбезе назвали нападение "чудовищным" и "подлым", выразив соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана. СБ ООН напомнил о том, что акты терроризма являются преступлением и не могут быть оправданы никакими мотивами.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана и другими заинтересованными властями в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и резолюций Совета Безопасности", - говорится в заявлении. Кроме того, Совбез указал государствам всеми средствами бороться с терроризмом при уважении международных норм, включая права человека.

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.

Десятью днями ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли утверждала, что "политика США в отношении Афганистана работает", и допускала возможность проведения переговоров с движением "Талибан" в ближайшем будущем.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось им, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. За это время в стране погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, свыше 20 тыс. получили ранения.

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