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Трамп призвал все страны предпринять решительные действия против талибов

Международная панорама
28 января, 1:17 дата обновления: 28 января, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, января. /ТАСС

Американский лидер заявил, что произошедший в Кабуле теракт укрепляет решимость США и их партнеров

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу призвал  все страны предпринять решительные действия против движения "Талибан" (запрещено в РФ), организовавшего новый теракт в Кабуле.

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"Все страны должны предпринять решительные действия против движения "Талибан" и террористической инфраструктуры, которая поддерживает их [талибов]", - отметил он в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я осуждаю подлое нападение в Кабуле, в результате которого погибло много гражданских лиц и сотни получили ранения, - указал президент. - Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение "Талибан", не достигнет своей цели".

По словам Трампа, "США привержены обеспечению безопасности в Афганистане" и будут стремиться к тому, чтобы там "не осталось террористов, которые бы в качестве своих целей избирали американцев", их союзников и "всех тех, кто не разделяет их злобную идеологию".

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность взяло на себя движение "Талибан".

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