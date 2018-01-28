Трамп призвал все страны предпринять решительные действия против талибов

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу призвал все страны предпринять решительные действия против движения "Талибан" (запрещено в РФ), организовавшего новый теракт в Кабуле.

"Все страны должны предпринять решительные действия против движения "Талибан" и террористической инфраструктуры, которая поддерживает их [талибов]", - отметил он в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я осуждаю подлое нападение в Кабуле, в результате которого погибло много гражданских лиц и сотни получили ранения, - указал президент. - Этот кровавый теракт лишь укрепляет нашу решимость и решимость наших афганских партнеров. Жестокость, к которой прибегает движение "Талибан", не достигнет своей цели".

По словам Трампа, "США привержены обеспечению безопасности в Афганистане" и будут стремиться к тому, чтобы там "не осталось террористов, которые бы в качестве своих целей избирали американцев", их союзников и "всех тех, кто не разделяет их злобную идеологию".

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала Tolo News, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность взяло на себя движение "Талибан".