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Побеждающий на выборах в Финляндии Ниинистё не видит причин для перемен в отношениях с РФ

Международная панорама
28 января, 23:12 дата обновления: 28 января, 23:20 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 28, января. /ТАСС

Политик признал наличие у стран некоторых разногласий, но также упомянул и возможности для сотрудничества

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Президент Финляндии Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё

© EPA/MAURI RATILAINEN

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Побеждающий на выборах президента Финляндии Саули Ниинистё не видит причин менять курс страны в отношении России. Об этом он сообщил на пресс-конференции после выборов, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Не вижу причин для перемен. У нас есть разные взгляды из-за Крыма и санкций из-за Восточной Украины, мы это явно дали понять [России]. Вне этого [этой проблемы] есть много разных вещей для сотрудничества", - сказал Ниинистё.

Ниинистё также задали вопрос о том, как продвигается изучение им русского языка. "Извините меня, русский язык очень трудный", - ответил по-русски политик, вызвав улыбки и смех в зале.

Согласно предварительным итогам министерства юстиции, действующий президент Финляндии Саули Ниинистё побеждает на выборах главы государства после подсчета почти 100% голосов, набирая 62,6%. На втором месте - кандидат от оппозиционного "Союза "зеленых" Пекка Хаависто с 12,4% голосов, на третьем - кандидат от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари с 6,9%.

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