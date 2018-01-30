Конгрессмен США возмутился нежеланием администрации вводить новые санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Конгрессмен Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк) возмутился тем фактом, что исполнительная ветвь власти США ушла от введения новых санкций в отношении России, сославшись на эффективность уже действующих ограничений. Свою позицию на этот счет он выразил в распространенном в понедельник заявлении.

"Администрация Трампа должна была принять решение относительно того, будет ли она следовать закону и примет ли она жесткие меры против тех, кто ответственен за нападение на американскую демократию в 2016 году. Вместо этого они вновь решили освободить Россию от ответственности. Госдепартамент полагает, что угроза санкций сможет сдержать агрессивное поведение России, но как вы можете сдержать атаку, которая уже произошла два года назад, а другая уже происходит сейчас?" - написал Энгел. С его точки зрения, такой подход "не имеет никакого смысла".

"Я сыт по горло ожиданием того, что эта администрация защитит нашу страну и наши выборы. Сейчас они показали нам, что они не будут действовать, так что настало время для Конгресса сделать больше", - считает он.

Ранее в понедельник Госдепартамент заявил, что новые санкции против оборонно-промышленного комплекса РФ могут не потребоваться. Как отметили в ведомстве, если закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) работает, то "введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться, поскольку законодательство в действительности служит средством сдерживания".

Ожидалось, что в понедельник власти США объявят о введении пакета санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках CAATSA. Кроме того, минфин США должен был представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер в отношении РФ.