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В США считают, что КНДР еще не завершила разработку межконтинентальной ракеты

Международная панорама
31 января, 4:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

В американском оборонном ведомстве считают, что у Пхеньяна нет боеголовки, способной уцелеть при возвращении в атмосферу

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты, 16 сентября, 2017 год

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты, 16 сентября, 2017 год

© EPA-EFE/KCNA, архив

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США полагают, что КНДР пока не закончила разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил во вторник в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Пол Селва.

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По его словам, Вашингтон исходит из того, что Пхеньян до сих пор не имеет "всех компонентов системы МБР", однако добился определенных успехов в этом. "Они [КНДР] добились определенных успехов. Но все же верно, что они не продемонстрировали все компоненты системы [необходимые для запуска] МБР", - сказал военачальник, перечислив "четыре компонента системы МБР".

По его мнению, "для того чтобы достичь территории Соединенных Штатов", Пхеньян должен обладать способностью установить дальность полета ракет. В этом контексте он упомянул необходимость контролировать полет ракеты и "иметь механизм курсовой устойчивости", который позволит "задать направление к Соединенным Штатам". Третьим компонентом генерал назвал "систему наведения на конечном участке траектории", которая позволит направить ракету точно в цель и задействовать взрыватель боеголовки. По его словам, "система наведения должна находиться внутри боевой части ракеты", которая не развалится при прохождении через плотные слои атмосферы, а также сможет выдержать нагрузки - высокую температуру и вибрации - на протяжении всего полета с момента запуска.

Как пояснил Селва, США считают, что у КНДР еще нет боеголовки, способной уцелеть при возвращении в атмосферу, а также "технологии взрывателя и наведения" и непосредственно боевой части ракеты, которая сможет пройти через плотные слои атмосферы. "Возможно, у него (Ким Чен Ына - прим. ТАСС) это получилось, - допустил военачальник. - Так что мы можем сделать ставку на то, что он может иметь [эти технологии]. Но он их не продемонстрировал".

Генерал указал, что испытания боевой части ракеты на предмет воздействия вибрационных нагрузок в полете "не могут проводиться под землей", поэтому Пентагон зафиксировал бы их. "Самое главное, он не запускал [ракету] на расстояние, необходимое для успешного проведения такого испытания. <...> Ничего подобного до настоящего момента мы не видели <...>, - отметил Селва. - Возможно, хотя и, я думаю, маловероятно, что он нашел способ осуществить испытания без нашего ведома".

1 января лидер КНДР объявил о том, что его страна завершила создание национальных ядерных сил. Он сообщил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также подчеркнул, что вся территория США - в зоне потенциального поражения.

На случай ядерного удара

В случае возможного конфликта, признал военачальник, США вряд ли смогут зафиксировать запуск ракеты на начальном этапе. "Очень маловероятно, что в боевой обстановке мы получим какие-либо указания и предупреждения, которые будут предшествовать запуску, если только нам не повезет и мы не увидим запуск [ракеты] <...> с пусковой платформы", - сказал он. Замглавы КНШ добавил, что использование КНДР мобильных ракетных пусковых установок сократит для США время предупреждения о подлете с одного часа примерно до 10 минут.

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При этом он уверен, что Соединенные Штаты в случае необходимости смогут уничтожить "большую часть инфраструктуры" по запуску ядерных ракет КНДР. Селва отказался назвать количество ракет КНДР, а также пунктов управления, которые Пентагон мог бы ликвидировать во время возможного нападения на США. "Помните, ракетная инфраструктура - это не только ракеты, - пояснил он. - Если вы бедный сержант, который должен пойти и запустить ракету, я взорву ваши бараки, и вы не сможете сделать свою работу".

Генерал прокомментировал и российско-китайскую инициативу о двойном замораживании сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи. По его словам, текущая ситуация, при которой Пхеньян еще не пересек красную черту, предоставляет "благоприятную возможность для проведения таких переговоров". "Я не отвечаю за дипломатические усилия", - добавил Селва.

Он отказался исключить возможность превентивного удара по объектам и установкам КНДР, связанным с ракетной и ядерной программами, однако указал, что США не прибегают к подобным ударам, даже если противник обладает ядерным оружием. "Мы не наносим превентивный удар, - отметил замглавы КНШ. - Наш метод ведения войны: если они запускают [ракету], то игра начинается. Но превентивный удар - это не то, что мы делаем как нечто само собой разумеющееся".

В ноябре прошлого года КНДР осуществила испытания своей самой большой баллистической ракеты "Хвасон-15", способной, как считают эксперты, преодолеть расстояние до 13 тыс. км. Пхеньян заявил тогда, что на этой ракете может быть установлена ядерная боеголовка, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

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Персоны
Ким Чен Ын
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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