В США считают, что КНДР еще не завершила разработку межконтинентальной ракеты

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США полагают, что КНДР пока не закончила разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщил во вторник в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Пол Селва.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что Пхеньян до сих пор не имеет "всех компонентов системы МБР", однако добился определенных успехов в этом. "Они [КНДР] добились определенных успехов. Но все же верно, что они не продемонстрировали все компоненты системы [необходимые для запуска] МБР", - сказал военачальник, перечислив "четыре компонента системы МБР".

По его мнению, "для того чтобы достичь территории Соединенных Штатов", Пхеньян должен обладать способностью установить дальность полета ракет. В этом контексте он упомянул необходимость контролировать полет ракеты и "иметь механизм курсовой устойчивости", который позволит "задать направление к Соединенным Штатам". Третьим компонентом генерал назвал "систему наведения на конечном участке траектории", которая позволит направить ракету точно в цель и задействовать взрыватель боеголовки. По его словам, "система наведения должна находиться внутри боевой части ракеты", которая не развалится при прохождении через плотные слои атмосферы, а также сможет выдержать нагрузки - высокую температуру и вибрации - на протяжении всего полета с момента запуска.

Как пояснил Селва, США считают, что у КНДР еще нет боеголовки, способной уцелеть при возвращении в атмосферу, а также "технологии взрывателя и наведения" и непосредственно боевой части ракеты, которая сможет пройти через плотные слои атмосферы. "Возможно, у него (Ким Чен Ына - прим. ТАСС) это получилось, - допустил военачальник. - Так что мы можем сделать ставку на то, что он может иметь [эти технологии]. Но он их не продемонстрировал".

Генерал указал, что испытания боевой части ракеты на предмет воздействия вибрационных нагрузок в полете "не могут проводиться под землей", поэтому Пентагон зафиксировал бы их. "Самое главное, он не запускал [ракету] на расстояние, необходимое для успешного проведения такого испытания. <...> Ничего подобного до настоящего момента мы не видели <...>, - отметил Селва. - Возможно, хотя и, я думаю, маловероятно, что он нашел способ осуществить испытания без нашего ведома".

1 января лидер КНДР объявил о том, что его страна завершила создание национальных ядерных сил. Он сообщил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также подчеркнул, что вся территория США - в зоне потенциального поражения.

На случай ядерного удара

В случае возможного конфликта, признал военачальник, США вряд ли смогут зафиксировать запуск ракеты на начальном этапе. "Очень маловероятно, что в боевой обстановке мы получим какие-либо указания и предупреждения, которые будут предшествовать запуску, если только нам не повезет и мы не увидим запуск [ракеты] <...> с пусковой платформы", - сказал он. Замглавы КНШ добавил, что использование КНДР мобильных ракетных пусковых установок сократит для США время предупреждения о подлете с одного часа примерно до 10 минут.

При этом он уверен, что Соединенные Штаты в случае необходимости смогут уничтожить "большую часть инфраструктуры" по запуску ядерных ракет КНДР. Селва отказался назвать количество ракет КНДР, а также пунктов управления, которые Пентагон мог бы ликвидировать во время возможного нападения на США. "Помните, ракетная инфраструктура - это не только ракеты, - пояснил он. - Если вы бедный сержант, который должен пойти и запустить ракету, я взорву ваши бараки, и вы не сможете сделать свою работу".

Генерал прокомментировал и российско-китайскую инициативу о двойном замораживании сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи. По его словам, текущая ситуация, при которой Пхеньян еще не пересек красную черту, предоставляет "благоприятную возможность для проведения таких переговоров". "Я не отвечаю за дипломатические усилия", - добавил Селва.

Он отказался исключить возможность превентивного удара по объектам и установкам КНДР, связанным с ракетной и ядерной программами, однако указал, что США не прибегают к подобным ударам, даже если противник обладает ядерным оружием. "Мы не наносим превентивный удар, - отметил замглавы КНШ. - Наш метод ведения войны: если они запускают [ракету], то игра начинается. Но превентивный удар - это не то, что мы делаем как нечто само собой разумеющееся".

В ноябре прошлого года КНДР осуществила испытания своей самой большой баллистической ракеты "Хвасон-15", способной, как считают эксперты, преодолеть расстояние до 13 тыс. км. Пхеньян заявил тогда, что на этой ракете может быть установлена ядерная боеголовка, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.