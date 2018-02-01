Политический кризис в Венесуэле в центре внимания поездки Тиллерсона в Латинскую Америку

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Политический кризис в Венесуэле и в целом ситуация с обеспечением безопасности государств Западного полушария будут находиться в центре внимания начинающейся в четверг поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Латинскую Америку.

В течение недели - по 7 февраля - он посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

Анонсируя этот визит, руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила на прошлой неделе, что "госсекретарь будет взаимодействовать с партнерами в регионе в целях содействия спокойствию, процветанию, энергетической безопасности и демократии в [Западном] полушарии". По ее словам, "на протяжении всей своей поездки Тиллерсон будет призывать уделять повышенное внимание кризису в Венесуэле".

Кроме того, согласно Госдепартаменту, Тиллерсон во время турне поднимет вопрос о "предстоящей недемократической смене политической власти" на Кубе.

По пути в Мехико госсекретарь сделает остановку в административном центре пограничного с Мексикой штата Техас - Остине, где в Техасском университете произнесет речь, в которой расскажет о главных направлениях политики нынешней администрации в Западном полушарии.

Давление на власти Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп счел необходимым упомянуть Венесуэлу и Кубу в своем первом ежегодном послании Конгрессу США "О положении страны", с которым он выступил во вторник. "Моя администрация ввела жесткие санкции в отношении коммунистической и социалистической диктатур на Кубе и в Венесуэле", - сказал глава Белого дома.

Как заявил 29 января журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга, Вашингтон не откажется от "давления на коррумпированный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", пока в этой латиноамериканской стране не восстановится "демократический порядок". Дипломат при этом подчеркнул, что Тиллерсон во время поездки "не будет встречаться с представителями Венесуэлы". "Госдепартамент, координируя свои действия с Белым домом, использует все имеющиеся политические и дипломатические инструменты для урегулирования ситуации в Венесуэле", - указал он.

Представитель Госдепартамента охарактеризовал как эффективные введенные Вашингтоном санкции в отношении Венесуэлы. По его словам, к американской кампании по давлению на Каракас присоединились страны Западного полушария и Европейского союза. США в свою очередь поддержали совместное заявление латиноамериканских стран, входящих в так называемую лимскую группу, в котором выражается неприятие досрочных выборов в Венесуэле, а также содержится призыв "к свободному, справедливому и открытому процессу, который восстановит демократию в Венесуэле". "Наш политический курс и стратегия по отношению к Венесуэле срабатывают", - утверждал дипломат, в очередной раз обвинив Мадуро в том, что он довел страну до "экономического краха".

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. С апреля 2017 года страну в течение нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

В числе требований оппозиции - проведение честных президентских выборов в 2018 году, восстановление полномочий парламента, большинство голосов в котором принадлежит оппозиции, освобождение политзаключенных. Правительство Мадуро настаивает на признании оппозицией Конституционной ассамблеи - органа, избранного в июле прошлого года и имеющего полномочия вносить изменения в основной закон страны, и хочет, чтобы любое соглашение с оппозицией включало договоренность о совместном призыве к США и другим странам о снятии санкций с Венесуэлы.

23 января Конституционная ассамблея постановила, что выборы президента должны пройти до 30 апреля. Ранее предполагалось, что они будут организованы в конце второго полугодия. Мадуро подтвердил, что примет в них участие как "кандидат от рабочего класса".

Другие региональные вопросы

В мексиканской столице у госсекретаря запланированы встречи с президентом Энрике Пеньей Ньето, министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо, другими официальными лицами. Они обсудят двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Как отмечает вашингтонская газета The Hill, "безусловно, речь будет идти об иммиграционной реформе, которую сейчас пытается провести Трамп, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов, пробирающихся в страну через южную границу, для чего, в частности, упорно отстаивает идею возведения там стены".

Еще во время избирательной кампании Трамп заявил, что заставит заплатить за эту стену самих мексиканцев, что вызвало негативную реакцию со стороны Мехико. На днях Белый дом запросил у Конгресса $18 млрд на начальный этап строительства такого заграждения.

Ряд американских СМИ сообщил в среду, что сенаторы Роберт Менендес и Марко Рубио направили письмо Тиллерсону с призывом обратить внимание властей Мексики на якобы предпринимаемые Россией попытки вмешаться в выборы в этой и других странах региона. Мексика изберет нового президента 1 июля. В конце прошлого года помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с утверждением о том, что Россия пыталась влиять на референдум о независимости Каталонии и хочет сделать это же в Мексике. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал на то, что Москву безосновательно пытаются обвинить во вмешательстве практически во все политические события за рубежом.

3 февраля Тиллерсон отправится в аргентинский Сан-Карлос-де-Барилоче. В национальном парке Науэль-Уапи он затронет вопросы научного обмена и защиты окружающей среды. Затем посетит Буэнос-Айрес, где состоятся встречи с главой государства Маурисио Макри и руководителем МИД Хорхе Фори. Главные темы для обсуждения - экономический рост и сотрудничество в сфере безопасности

В Лиме госсекретарь будет находиться с 5 по 6 февраля. У него намечены беседы с президентом Педро Пабло Кучински и с перуанской коллегой Кайетаной Альховин Гассани. Сразу после этого он направится в Боготу, где его примет президент Хуан Мануэль Сантос. Они обсудят борьбу с наркоторговцами, экономические проблемы и рост числа беженцев.

Последний пункт программы визита - встречи в Кингстоне на Ямайке с премьер-министром Эндрю Хоулнессом и главой МИД Каминой Джонсон Смит. Ожидается, что они обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности, энергетики и проведения экономических реформ.