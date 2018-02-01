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Twitter оповестил 1,4 млн пользователей, что они посмотрели якобы связанную с РФ рекламу

Международная панорама
1 февраля, 3:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

Ранее компания сообщала, что число лиц, получивших такие уведомления, составило чуть больше 677 тыс. человек

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© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американский сервис микроблогов Twitter заявил, что разослал более 1,4 млн пользователей оповещения о том, что они во время предвыборной кампании в США 2016 года взаимодействовали с содержащими политическую рекламу аккаунтами, якобы связанными с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге самого Twitter.

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"Мы расширили число лиц, которые получили уведомления о взаимодействии с аккаунтами Twitter, потенциально имевшими отношение к пропагандистским усилиям связанной с правительством России организации, известной как "Агентство интернет-исследований", - говорится в нем.

Ранее Twitter сообщал, что число лиц, получивших такие уведомления, составило чуть больше 677 тыс. человек. Теперь оно увеличено в два раза. Речь идет о пользователях, которые в период предвыборной кампании 2016 года знакомились с содержанием сообщений в этих аккаунтах, "ретвитнули" их или поставили под ними "лайк".

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия якобы размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы "посеять раздоры" в обществе и повлиять на исход выборов в США. В ноябре прошлого года представители Twitter, Facebook и компании Google выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Москва не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях и не знает, кто стоит за такими заказами.

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