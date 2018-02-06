Мадуро счел провальным латиноамериканское турне Тиллерсона

ТАСС, 6 февраля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе поездки по странам Латинской Америки не добился поставленной цели: оказать давление на Венесуэлу. Такое мнение высказал в понедельник президент страны Николас Мадуро.

"Рекс Тиллерсон потерпел неудачу в своей поездке по Латинской Америке, - цитирует главу государства Agencia Venezolana de Noticias. - Сами правые отвернулись от него, потому что он приехал с экстремистскими идеями". Тиллерсон уже побывал в Мексике, Аргентине и Перу.

Выступая 1 февраля в Техасском университете в городе Остин, глава Госдепартамента заявил, что в Венесуэле грядут перемены. На пресс-конференции в Мехико 2 февраля он выразил надежду на то, что власти Боливарианской Республики начнут соблюдать конституцию, а в стране произойдет мирная передача власти.

С апреля прошлого года Венесуэлу несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.