Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро счел провальным латиноамериканское турне Тиллерсона

Международная панорама
6 февраля, 3:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

По мнению президента Венесуэлы, госсекретарь США приехал с экстремистскими идеями

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 6 февраля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе поездки по странам Латинской Америки не добился поставленной цели: оказать давление на Венесуэлу. Такое мнение высказал в понедельник президент страны Николас Мадуро.

Смотрите также

Тиллерсон высоко оценил усилия Группы Лимы по воздействию на правительство Венесуэлы

Мадуро: Венесуэла готова выстоять перед угрозой нефтяного эмбарго США

Тиллерсон: США продолжают рассматривать нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

"Рекс Тиллерсон потерпел неудачу в своей поездке по Латинской Америке, - цитирует главу государства Agencia Venezolana de Noticias. - Сами правые отвернулись от него, потому что он приехал с экстремистскими идеями". Тиллерсон уже побывал в Мексике, Аргентине и Перу.

Выступая 1 февраля в Техасском университете в городе Остин, глава Госдепартамента заявил, что в Венесуэле грядут перемены. На пресс-конференции в Мехико 2 февраля он выразил надежду на то, что власти Боливарианской Республики начнут соблюдать конституцию, а в стране произойдет мирная передача власти.

С апреля прошлого года Венесуэлу несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама