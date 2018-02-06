Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: на Мальдивах задержан председатель Верховного суда страны

Международная панорама
6 февраля, 5:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В воскресенье генпрокурор Мальдив Мохамед Анил заявил, что Верховный суд страны собирается отстранить от власти президента Абдуллу Ямина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 февраля. Полиция Мальдивской Республики задержала во вторник двоих судей Верховного суда страны, в том числе его председателя Абдуллу Саида. Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также

Борис Джонсон обеспокоен введением чрезвычайного положения на Мальдивах

США встревожены введением на Мальдивах чрезвычайного положения

Reuters: мальдивские службы безопасности ворвались в здание Верховного суда

По его данным, судьи были задержаны "для дальнейшего расследования".

В воскресенье генеральный прокурор страны Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить президента Абдуллу Ямина от власти. Он отметил, что у Верховного суда нет таких полномочий и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.

Ранее в понедельник в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Стражи порядка также задержали экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма (руководил республикой в 1978-2008 годах). Как отмечает местная газета Aafathis, Момун был арестован за попытку подкупа членов парламента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ямин, Абдулла
Страны
Мальдивы
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама