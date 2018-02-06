Reuters: на Мальдивах задержан председатель Верховного суда страны

ТАСС, 6 февраля. Полиция Мальдивской Республики задержала во вторник двоих судей Верховного суда страны, в том числе его председателя Абдуллу Саида. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, судьи были задержаны "для дальнейшего расследования".

В воскресенье генеральный прокурор страны Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить президента Абдуллу Ямина от власти. Он отметил, что у Верховного суда нет таких полномочий и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.

Ранее в понедельник в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Стражи порядка также задержали экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма (руководил республикой в 1978-2008 годах). Как отмечает местная газета Aafathis, Момун был арестован за попытку подкупа членов парламента.