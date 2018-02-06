Глава Пентагона обвинил Россию в отстаивании теории "ядерной эскалации"

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Россия выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при вооруженных конфликтах и что Москва продолжает модернизировать свой ядерный арсенал. Такую точку зрения выразил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"В то время как Россия сократила только часть своего стратегического ядерного арсенала, чего требует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия в то же время модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы. Москва выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при военных конфликтах", - сказал он, добавив, что Пекин также модернизирует свой ядерный арсенал.

Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине США. В ней, в частности, утверждается, что "наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания Москвой все более широкого круга различных ядерных средств".

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. Комментируя новую стратегию, Трамп заявил, что она направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

Авторитарная модель мира

Заявил Мэттис и о том, что Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном. "Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств", - сказал он.

В нынешней редакции Стратегии национальной безопасности, представленной в декабре, обозначены "три крупные группы (государств и режимов), бросающих вызов" Соединенным Штатам. Таковыми названы "ревизионистские державы", якобы стремящиеся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям"; "режимы-изгои, распространяющие террор, угрожающие соседям и желающие обзавестись оружием массового уничтожения, дестабилизируя важнейшие регионы"; "транснациональные организации террора". Составители новой редакции стратегии отнесли Россию и Китай к первой категории, Иран и КНДР - ко второй.

Сотрудничество США и РФ

Несмотря на критику в адрес Москвы, Мэттис выразил мнение, что Соединенным Штатам и России следует больше взаимодействовать по разным вопросам.

"В настоящее время мы постоянно взаимодействуем с Россией, что называется, по операционной деятельности: по борьбе с терроризмом, по Северной Корее. Некоторое из этого - очень важные вещи. Однако я согласен, что нам нужно больше взаимодействовать с Россией и с Китаем...", - сказал он.