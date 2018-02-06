Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Пентагона обвинил Россию в отстаивании теории "ядерной эскалации"

Международная панорама
6 февраля, 18:34 дата обновления: 6 февраля, 18:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

По словам Мэттиса, Москва сократила часть своего арсенала в соответствии с ДСНВ, однако модернизировала остальное ядерное оружие

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

© EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Россия выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при вооруженных конфликтах и что Москва продолжает модернизировать свой ядерный арсенал. Такую точку зрения выразил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Смотрите также
МБР "Тополь"

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Досье

"В то время как Россия сократила только часть своего стратегического ядерного арсенала, чего требует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия в то же время модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы. Москва выступает в защиту теории "ядерной эскалации" при военных конфликтах", - сказал он, добавив, что Пекин также модернизирует свой ядерный арсенал.

Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине США. В ней, в частности, утверждается, что "наибольшую обеспокоенность вызывают политика, стратегия и доктрина национальной безопасности России, включающие акцент на угрозе ограниченной ядерной эскалации, а также продолжение разработки и развертывания Москвой все более широкого круга различных ядерных средств".

Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. Комментируя новую стратегию, Трамп заявил, что она направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

Авторитарная модель мира

Заявил Мэттис и о том, что Москва и Пекин сами решили конкурировать с Вашингтоном. "Такие государства, как Россия и Китай, решили быть стратегическими конкурентами [США] и создавать мир, соответствующий их авторитарной модели и применяя право вето на экономические, политические решения и решения в сфере безопасности других государств", - сказал он.

Смотрите также

Стратегии национальной обороны США. Досье

В нынешней редакции Стратегии национальной безопасности, представленной в декабре, обозначены "три крупные группы (государств и режимов), бросающих вызов" Соединенным Штатам. Таковыми названы "ревизионистские державы", якобы стремящиеся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям"; "режимы-изгои, распространяющие террор, угрожающие соседям и желающие обзавестись оружием массового уничтожения, дестабилизируя важнейшие регионы"; "транснациональные организации террора". Составители новой редакции стратегии отнесли Россию и Китай к первой категории, Иран и КНДР - ко второй.

Сотрудничество США и РФ

Несмотря на критику в адрес Москвы, Мэттис выразил мнение, что Соединенным Штатам и России следует больше взаимодействовать по разным вопросам. 

"В настоящее время мы постоянно взаимодействуем с Россией, что называется, по операционной деятельности: по борьбе с терроризмом, по Северной Корее. Некоторое из этого - очень важные вещи. Однако я согласен, что нам нужно больше взаимодействовать с Россией и с Китаем...", - сказал он.

Смотрите также

В США представили новую ядерную доктрину

МИД РФ отмечает антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США

МИД ФРГ: ядерная доктрина США показывает, что запущена спираль гонки атомных вооружений

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США Иран КНДР Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама