Социал-демократы ФРГ и блок Меркель согласовали основные положения коалиционного договора

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во вторник на переговорах о формировании правительства ФРГ согласовали основные положения будущего коалиционного договора. Его проект опубликовала газета Rheinische Post.

Документ на настоящий момент состоит из 14 глав и содержит почти 170 страниц. Преамбула к нему пока отсутствует и будет дорабатываться во время дискуссий, которые пока продолжаются. Первая глава начинается с темы развития ЕС и носит название "Новый прорыв для Европы", тем самым обозначая приоритет будущего кабинета министров.

В проекте документа вопросы, по которым пока не достигнуто единство, обозначены желтым цветом. Их с десяток. Не исключено, что до окончания переговоров в него будут внесены изменения. Главными спорными темами остаются здравоохранение и политика на рынке труда, кроме того, существуют разногласия по вопросу финансирования Бундесвера и политика в области экспорта оружия. Остальные вопросы можно считать по сути согласованными.

Нацеленность на восстановление отношений с РФ

Новое германское правительство нацелено на нормализацию отношений с Россией и возвращение взаимного доверия. "Целью нашей политики с Россией остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят вернуться к тесному партнерству", - отмечается в документе. Будущая коалиция считает также по-прежнему актуальной идею создания общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона и подчеркивает свою заинтересованность в "хороших отношениях с РФ и тесном сотрудничестве для обеспечения мира и урегулирования серьезных международных вызовов".

"Россия является крупнейшим соседом Европы, с которым мы хотим исключительно на принципах ОБСЕ гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех стран", - подчеркивается в проекте соглашения между партиями.

В то же время утверждается, что Россия "аннексией Крыма и дестабилизирующей деятельностью на востоке Украины нарушила европейский миропорядок". "Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и стойкости", - считают партнеры по новому кабмину.

Отмена санкций только при выполнении "Минска"

Будущее правительство ФРГ готово обсуждать отмену антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "При выполнении минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", - подчеркивается в соглашении.

При этом предложение СДПГ о пошаговой отмене санкции уже по мере выполнения отдельных пунктов "Минска" пока в проекте коалиционного соглашения не отражено. В рабочей группе "Внешняя политика" социал-демократы настаивали на постепенном снятии ограничительных мер против Москвы уже при достижении устойчивого перемирия в Донбассе.

Партнеры по новому кабмину намерены также вместе с Францией "интенсивно работать над урегулированием конфликта на востоке Украины". "В центре усилий находится соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений и всех военизированных подразделений, - считают консерваторы и социал-демократы. - Этот процесс должен проходить при подстраховке со стороны миссии ООН".

В то же время они подчерчивают, что именно специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается "центральным элементом выполнения минских договоренностей" и нуждается в усилении.

Помощь Донбассу

Будущее правительство Германии готово участвовать в восстановлении Донбасса после значительного продвижения в выполнении минских договоренностей. "Германия готова принять серьезное участие в восстановлении Донбасса, как только существенный прогресс при выполнении минских договоренностей позволит это сделать", - отмечают партии в документе.

Одновременно с этим финансовую поддержку Украины Берлин согласен осуществлять лишь при определенных условиях. "Мы ожидаем и поощряем последовательное выполнение программы реформ на Украине, в особенности в части борьбы с коррупцией, с целью всеобъемлющей модернизации страны, - подчеркивают социал-демократы и консерваторы. При этом они предупреждают, что "финансовые переводы будут осуществляться при строгом выполнении условий".

Европа и США

В проекте коалиционного соглашения отмечается, что Германия хочет способствовать повышению эффективности работы Европейского союза и при этом укреплять связи с США. "Мы нуждаемся в новой культуре ответственности, которая повысит значимость Европы в качестве партнера западного мира, а также укрепит нашу позицию по отношению к набирающим силу державам. В данных условиях Германия преследует две ключевые цели. Европа должна стать более самостоятельной и более дееспособной. Одновременно с этим мы хотим укрепить связи с США", - говорится в документе.

Берлин нуждается в "более решительной и более обстоятельной внешней и оборонной политике", прописано в предварительной редакции.

ФРГ за новые инициативы в области разоружения

Коалиционные партнеры подчеркнули, что в ядерной сфере выступают за строгое соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Нарушение Россией договора, относительно чего есть обоснованное беспокойство, имело бы значительные последствия, так как посредством такого оружия можно поразить любую цель в Европе", - говорится в документе.

Социал-демократы и консерваторы отметили, что "обеспечение контроля над вооружениями и разоружение остаются приоритетной целью внешней политики и политики безопасности Германии". "Мы хотим избежать новой гонки традиционных и ядерных вооружений на нашем континенте, поэтому Германия будет продвигать новые инициативы в области контроля над вооружениями и разоружения", - говорится в документе. "Мы решительно выступаем за поддающийся проверке отказ от всех видов оружия массового уничтожения во всем мире", - подчеркнули партии. "Мы за свободный от ядерного оружия мир", - указывается в проекте соглашения.

Участники коалиционных переговоров отметили, что ФРГ должна оставаться частью дискуссий о роли ядерных вооружений, пока они являются инструментом НАТО по устрашению противника. "Успешные переговоры о разоружении создают условие для вывода находящегося в Германии и Европе тактического ядерного оружия", - отмечается в документе.

В защиту соглашения по иранской ядерной программе

Будущий кабмин намерен защищать соглашение по иранской ядерной программе. "Мы выступаем за то, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был сохранен и полностью выполнялся, - следует из документа. - Это включает, в том числе строгое соблюдение технических требований к ядерной программе, как и снятие специфических препятствий, которые осложняют экономическую активность Ирана".

Одновременно с этим партии указывают на "проблематичное" поведение Тегерана. "У нас есть обеспокоенность относительно ракетной программы и активности Ирана в регионе. По этим вопросам мы хотим сформировать подходы с нашими партнерами", - говорится в документе.

В том, что касается ближневосточного урегулирования, в проекте соглашения отмечается, что Германия продолжит придерживаться политики, направленной на решение палестино-израильского конфликта по принципу двух государств. "ФРГ продолжит выступать в пользу решения ближневосточного конфликта на основании принципа двух государств", - говорится в проекте.

Согласно предварительной редакции соглашения, Берлин подчеркивает, что статус Иерусалима должен обсуждаться исключительно в ходе переговоров противоборствующих сторон.

Берлин против открытия новых глав на переговорах с Турцией

Отдельно в проекте соглашения говорится о будущих отношениях с Анкарой. Социал-демократы и консерваторы выступают против того, чтобы ЕС открывал новые переговорные главы в процессе вступления Турции в сообщество. "Турция - важный партнер Германии и сосед ЕС, с которым мы хотим иметь многосторонние отношения. Именно поэтому мы заинтересованы в хороших отношениях с Анкарой. Ситуация с демократией, нормами правового государства и правами человека в Турции длительное время назад ухудшились. В этой связи мы не хотим закрывать главы в переговорном процессе по присоединению [к сообществу] и не хотим открывать новые", - говорится в проекте соглашения.

По мнению представителей будущего правительства ФРГ, либерализация визовых отношений и расширение таможенного союза могут быть возможными лишь тогда, когда Турция будет соответствовать необходимым предпосылкам.

Дальнейший план действий

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года, то есть Федеративная Республика живет без правительства уже без малого 135 дней. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Если сторонам удастся, наконец, сегодня успешно завершить переговоры, то уже в среду общественности будет представлен коалиционный договор. Предварительно в ХДС договорились о проведении в этот день заседания правления партии в 11:00 (13:00 мск), на котором будет обсуждаться соглашение. На 13:00 (15:00 мск) запланировано совещание фракции консервативного блока в Бундестаге. Одновременно в Мюнхене вечером в среду состоится заседание правления ХСС. На конец февраля намечен съезд ХДС, делегаты которого проголосуют по соглашению.

У социал-демократов все сложнее, поскольку свое мнение относительно коалиционного договора должны будут высказать более 440 тыс. членов СДПГ. Как ожидается, 17 февраля председатель партии Мартин Шульц отправится в турне по федеральным землям с целью убедить членов СДПГ поддержать договор. На организацию и проведение голосования уйдет, по приблизительным оценкам, около трех недель, то есть оно состоится примерно в начале марта. Новое правительство может быть образовано, скорее всего, только к апрелю или в середине марта.