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Аббас: Палестина рассчитывает на роль Индии в достижении справедливого мира в регионе

Международная панорама
10 февраля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Также планируется подписание ряда двусторонних соглашений между странами, сообщает агентство Wafa

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ТАСС, 10 февраля. Палестинское руководство ценит многолетнюю позицию Индии по ближневосточному урегулированию и рассчитывает на ее роль в достижении справедливого мира в регионе. Об этом, как передает агентство Wafa, заявил в субботу президент Государства Палестина Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции в Рамалле (Западный берег реки Иордан) с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

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"Мы рассчитываем на роль Индии как международной силы, имеющей большой вес, авторитет и влияние на глобальную безопасность, в достижении справедливого и желаемого мира в нашем регионе, - сказал он. - Мы высоко ценим благородную позицию Индии на протяжении десятилетий в отношении палестинского народа и его справедливого дела".

По словам Аббаса, палестинцы "никогда не отвергали переговоры". "Мы всегда были привержены политическим действиям и переговорам для достижения национальных целей - свободы и независимости в соответствии с решением о двух государствах в границах 1967 года и резолюциями международной легитимности, чтобы и Палестина и Израиль жили в мире и безопасности, а Восточный Иерусалим был нашей столицей", - подчеркнул он.

Как отмечает Wafa, во время визита премьера Индии планируется подписание ряда двусторонних соглашений, "направленных на укрепление дружбы между палестинским и индийским народами, а также активизацию сотрудничества во многих разных областях".

Моди прибыл в Рамаллу на вертолете ВВС Иордании из Аммана в рамках визита в регион. После прилета он вместе с премьером Рами Хамдаллой посетил мавзолей Ясира Арафата и возложил венок на могилу палестинского лидера.

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Персоны
Аббас, Махмуд Моди, Нарендра
Страны
Индия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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