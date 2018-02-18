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Пенс: США нельзя бездействовать в отношении обвиненных во вмешательстве в выборы

Международная панорама
18 февраля, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, февраля. /ТАСС

Политик заявил, что стремления Москвы повлиять на исход голосования не вызывают у него сомнений

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/Cliff Owen

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. США принципиально важно не бездействовать в отношении лиц, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс в интервью, фрагменты которого опубликовал в субботу телеканал Fox News.

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"Администрация президента полностью сотрудничает со спецпрокурором США в проведении расследования и будет продолжать поступать таким образом. Нет сомнений в том, что Россия, возможно, с другими странами стремилась вмешаться в наш избирательный процесс", - подчеркнул Пенс.

"Абсолютно важно, чтобы мы приняли меры в отношении физических лиц, которые пытались вмешиваться в демократические процессы", - предупредил вице-президент США. Он обратил внимание на то, что "вопреки предположениям", прозвучавшим в обвинительном заключении, подготовленном аппаратом Мюллера, упомянутые "попытки не повлияли на исход голосования" на президентских выборах два года назад. "Мы продолжим работать с тем, чтобы лучше защитить всю нашу избирательную систему от вмешательства со стороны России и других зарубежных субъектов", - добавил Пенс. Полностью его интервью будет показано в воскресенье.

Власти США в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выдвинутые обвинения абсурдными.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Захарова, Мария Владимировна
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