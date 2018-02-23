Казахстан выступил за полное соблюдение режима прекращения боевых действий в Сирии

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Казахстан призывает всех участников сирийского конфликта к полному соблюдению режима прекращения боевых действий. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству Казинформ министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

Он выразил обеспокоенность негативным развитием ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута, где зафиксированы многочисленные случаи гибели мирных жителей. "Казахстан призывает все силы, выступающие за скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии и вооруженную оппозицию, к полному соблюдению режима прекращения боевых действий. Крайне необходим беспристрастный анализ ситуации в Восточной Гуте со стороны международных организаций и их гуманитарных миссий", - сказал глава МИД.

Он отметил, что "от сирийских властей требуется незамедлительное снятие осады Восточной Гуты, и все стороны должны обеспечить в пострадавший район безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также эвакуацию лиц, нуждающихся в медицинской помощи".

Абдрахманов выразил надежду на то, что главы внешнеполитических ведомств стран - гарантов астанинского процесса на запланированной на середину марта встрече в столице Казахстана предпримут дополнительные конструктивные шаги по строгому выполнению договоренностей о перемирии и зонам деэскалации на территории арабской республики.

"Ожидаем от стран-гарантов использования своего авторитета и влияния с тем, чтобы правительство и вооруженная оппозиция Сирии предприняли первые реальные шаги в направлении укрепления мер доверия, в том числе путем обмена пленными, передачи тел погибших. В целом мы считаем, что астанинский процесс зарекомендовал себя эффективным механизмом поддержки усилий ООН по Сирии, в том числе в рамках женевской платформы, которая является основной в урегулировании конфликта в этой стране", - подчеркнул министр.

По его словам, наряду с этим важно "консолидировать усилия всех заинтересованных стран для создания Глобальной контртеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, как было предложено президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в сентябре 2015 года в Нью-Йорке".