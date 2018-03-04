Асад: решающее слово относительно будущего Сирии принадлежит ее народу

ТАСС, 4 марта. Сирия считает необходимым "тесно координировать свои шаги с дружественными странами в этот чувствительный момент, который переживает Ближний Восток". Об этом, как сообщило агентство Sana, заявил в воскресенье в Дамаске президент республики Башар Асад на встрече с заместителем главы иранского МИД Хоссейном Джабери Ансари.

Асад подчеркнул, что "сирийскому народу принадлежит решающее слово при выборе политического будущего своей страны".

Население Восточной Гуты "в подавляющем большинстве хочет вырваться из рук террористов и вернуться под опеку государства", также сообщил политик.

В беседе с журналистами Асад подчеркнул, что "сирийская армия будет продолжать военную операцию против бандформирований в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан".

Как сказал президент, на Западе "преднамеренно раздувают вопрос о гуманитарной ситуации в населенных пунктах в окрестностях Дамаска, чтобы остановить наступление сирийской армии". "Эта кампания поднята против Сирии с тем, чтобы дать передышку террористам после нанесенных по ним ударов", - отметил он.

Ранее, как передал телеканал Al-Mayadeen, заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Мекдад заявил в Дамаске, что "сирийская армия и ее союзники не остановят военных действий против бандформирований в Восточной Гуте". "Те, кто угрожают Сирии, только поощряют террористов к продолжению убийства мирных граждан", - подчеркнул он.

По сведениям Al-Mayadeen, правительственные войска отвоевали на подступах к Дамаску 40% территории, которая находилась под контролем вооруженных группировок.

Представитель командования ВС республики заявил, что военные операции проводятся после гуманитарных пауз, которые действуют с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени и "преследуют цель облегчить выход мирного населения из подконтрольных бандформированиям районов".

Операция в Африне

Асад заявил, что введение отрядов народного ополчения в Африн (65 км от Алеппо) является "закономерным шагом".

"Это естественная реакция на турецкое вторжение, - сказал он. - В момент, когда сирийская армия занята борьбой с террористами, народные массы объединяются для отпора интервентам".

Асад расценил военные действия, которые ведет Турция в регионе Африн, как "подтверждение агрессивной политики Анкары по отношению к Сирии".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.

Ситуация вокруг химоружия

Лживые обвинения, которые звучат на Западе в адрес Дамаска по поводу применения химического оружия, "преследуют цель создать предлог для нападения на сирийскую армию". Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

"Шумиха вокруг химоружия - это неприкрытый шантаж, - цитирует президента агентство Sana. - Это вымышленный Западом вопрос, который поднимается всякий раз для оправдания ударов по сирийской армии".

В апреле 2017 года Соединенные Штаты обвинили сирийские войска в проведении химатаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), которая, как заявляет Дамаск, была инсценирована бандформированиями. В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

1 марта командование ВС Сирии сообщило, что ему поступили сведения о новой инсценировке с применением отравляющих веществ, которую готовят вооруженные группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман" в Восточной Гуте. По данным командования сирийских ВС, "боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения".

В этой связи командование ВС республики вновь заявило, что "сирийские войска не обладают химическим оружием и не намереваются где-либо его использовать".