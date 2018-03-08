Тиллерсон: до прямых переговоров между США и КНДР еще далеко

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. США и КНДР все еще далеки от прямых переговоров по урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Об этом, как передает в четверг агентство Agence France-Presse (AFP), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в столице Эфиопии, Аддис-Абебе.

"Что касается прямых дискуссий между США и КНДР <...>, то мы все еще далеки от переговоров, и мы должны быть здравомыслящими и реалистичными в данном вопросе", - подчеркнул глава американской дипломатии.

"Как отметил президент Трамп, потенциально позитивные сигналы исходят из КНДР по поводу их диалога с Южной Кореей", - сказал Тиллерсон.

В минувший вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в искренность заявлений КНДР о готовности к диалогу с Республикой Корея и США. По заявлению американского лидера, он "думает, что они [КНДР] искренни", когда выступают с заявлениями о готовности к диалогу в связи с введенными американскими санкциями "и с тем, что США делают в отношении Северной Кореи, в том числе и <...> с большой помощью, которую получают от Китая".

"И они [Пекин] могут прилагать больше усилий. Но я думаю, что они сделали, конечно же, больше, чем когда-либо прежде делали для нашей страны", - подчеркнул президент, назвав "большую помощь Китая" одним из факторов, повлиявших на готовность КНДР к переговорам. "Но санкции были очень, очень сильными и очень болезненными", - заключил Трамп, вновь призвав дождаться результатов межкорейских переговоров.