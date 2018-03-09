CNN: в Белом доме просят Трампа не обсуждать с помощниками их показания по "делу РФ"

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли недоволен тем, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своими приближенными показания, которые они давали в связи с расследованием в отношении РФ, и просит американского лидера не делать этого. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, Келли просил Трампа аккуратнее общаться с помощниками и приближенными, которые давали показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, и не обсуждать с ними их показания. "Очевидно, что Келли предостерегает его (Трампа - прим. ТАСС) на этот счет, и не только он", - приводит телеканал слова неназванного представителя Белого дома.

Как отмечает CNN, в Белом доме многие опасаются, что обсуждение Трампом показаний с его помощниками может быть воспринято аппаратом спецпрокурора как попытка создания помех для следователей.

По информации газеты The New York Times, Трамп как минимум дважды обсуждал со своими приближенными ту информацию, которую они предоставили следователям в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. По сведениям источников издания, первый случай касался показаний, которые давал юрисконсульт Белого дома Дональд Макган. Второй случай касается показаний бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса. Трамп якобы спросил последнего о том, как прошла его встреча со следователями.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.