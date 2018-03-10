CNN: танки не будут участвовать в военном параде в Вашингтоне, запланированном на ноябрь

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Военный парад, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, пройдет в Вашингтоне, как и ожидалось, 11 ноября, в национальный праздник страны - День ветеранов, однако танки принимать в нем участие не будут. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Она ссылается на попавший в ее распоряжение документ, который был направлен Пентагоном председателю Комитета начальников штабов (КНШ) США, который отвечает за планирование мероприятия. Как отмечает CNN, в нем указывается, что в параде не будет участвовать тяжелая гусеничная техника, а "лишь колесные транспортные средства". Такие ограничения будут предприняты для того, чтобы "минимизировать ущерб местной инфраструктуре", в том числе дорожному покрытию, говорится в документе.

Согласно планам, шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом на смотровой площадке, которая будет сооружена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС, отмечает CNN.

В середине февраля руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что стоимость парада может обойтись бюджету страны на сумму от $10 млн до $30 млн, в зависимости от числа военнослужащих и задействованной техники. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что оборонное ведомство рассматривает различные варианты, окончательное решение же примет глава государства.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в военных действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация. За ними наблюдали порядка 200 тыс. зрителей. Парад обошелся бюджету примерно в $12 млн на тот момент, а в пересчете на сегодняшний день его стоимость составила бы около $22 млн.