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СМИ: страны Европы предложили США "косметические изменения" иранской ядерной сделки

Международная панорама
12 марта, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что требует внесения "существенных изменений" в документ, а не выработки дополнительного соглашения между Вашингтоном и европейскими странами

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Великобритания, Германия и Франция предложили ему внести лишь "косметические изменения" в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которые он не считает удовлетворительными. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

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По их сведениям, американский лидер заявил премьеру, что Вашингтон выйдет из СВПД, если его требования не будут выполнены. Трамп, в частности, подчеркнул, что не собирается "проявлять гибкость" во время переговоров с Лондоном, Берлином и Парижем по корректировке СВПД. Он сказал, что требует внесения "существенных изменений" именно в этот документ, а не выработки дополнительного соглашения между США и европейскими странами. Как отметил портал, Белый дом и аппарат Нетаньяху отказались комментировать, но не отрицали факт разговора, который состоялся 5 марта, когда премьер посетил Вашингтон с официальным визитом.

По данным Axios, Трамп определил 12 мая как крайний срок достижения договоренности с Великобританией, Германией и Францией о внесении изменений в СВПД. За последние два месяца в Лондоне и Париже прошли два раунда консультаций между дипломатами высокого ранга из четырех стран. Ожидается, что третий раунд состоится в четверг в Берлине.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

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Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, после чего предыдущий президент США Барак Обама в январе 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе.

13 октября 2017 года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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