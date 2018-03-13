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Пенс утверждает, что РФ пыталась повлиять на президентские выборы в США

Международная панорама
13 марта, 6:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

По словам вице-президента Cоединенных Штатов, профильные ведомства и спецслужбы "предпринимают значительные меры с тем, чтобы этого не повторилось вновь"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник выступил с утверждением о том, что Россия якобы предпринимала попытки, направленные на оказание влияния на результаты американских выборов в 2016 году.

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Ранее в тот же день члены спецкомитета Палаты представителей Конгресса подготовили предварительный доклад по итогам расследования, в котором говорилось, что никакого сговора между кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией в период предвыборной гонки не было. Как пояснил ведущий Fox News, которая показала интервью с вице-президентом, разговор был записан до публикации данного документа.

"Сейчас ясно, что российские лица и элементы, а также, может быть, другие страны, пытались внести раскол в эти выборы", - сказал Пенс, говоря про президентские выборы в 2016 году, по итогам которых победу одержал Трамп.

По словам вице-президента, профильные ведомства и спецслужбы США сейчас "предпринимают значительные меры с тем, чтобы этого не повторилось вновь". "Мы продолжим поддерживать усилия, направленные на привлечение этих лиц к ответственности", - сказал Пенс.

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

При этом Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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