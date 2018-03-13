СМИ: Лондон рассматривает международные меры против России в связи с делом Скрипаля

ТАСС, 13 марта. Правительство Великобритании намерено призвать Новую Зеландию и другие страны присоединиться к антироссийским мерам, если Москва "не предоставит заслуживающего доверия ответа" на адресованные Лондоном в ее адрес обвинения в причастности к отравлению 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом во вторник сообщила газета New Zealand Herald со ссылкой на заместителя верховного комиссара (посла) Великобритании в Новой Зеландии Хелен Смит, которая провела брифинг для местных журналистов.

"Мы, безусловно, будем рассматривать не только ответ по линии двусторонних отношений, но и что мы можем сделать совместно с международными партнерами и по линии международных институтов", - уточнила британский дипломат.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта объявила, что Россия с высокой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. Она потребовала от РФ в срочном порядке, до конца вторника, дать разъяснения. Если они не удовлетворят Лондон, то события в Солсбери, по словам политика, будут считаться противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства, а уже 14 марта британское правительство может рассмотреть ответные меры.

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте "цирковым шоу", заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Дипломат призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного "и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал во вторник на своей странице в Facebook мнение о том, что обвинения Мэй в адрес России в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - доказательство деградации "королевы судов" Великобритании и демонстрация в отношении РФ "тотальной презумпции виновности".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Его также лишили всех званий и наград. В 2010 году мужчину передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году бывший полковник ГРУ поселился в Великобритании.