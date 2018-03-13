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CNN: на утверждение Хэспел на посту директора ЦРУ могут повлиять сообщения о пытках

Международная панорама
13 марта, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Телекомпания отмечает, что на слушаниях в Конгрессе по кандидатуре Хэспел будут затронуты и другие засекреченные темы

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© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Джина Хэспел, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на пост директора ЦРУ, занималась оперативной работой и может столкнуться с проблемами при утверждении ее кандидатуры в Конгрессе в связи с возможной причастностью к пыткам захваченных в плен террористов. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

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Хэспел поступила на работу в ЦРУ в 1980-х годах и активно занималась оперативной работой, отмечалось в репортаже. Она руководила Национальной секретной службой (National Clandestime Service) - самым секретным подразделением ЦРУ. В качестве заместителя директора ЦРУ она курировала целый ряд направлений оперативной деятельности разведывательного ведомства. Как отметила CNN, в ходе слушаний по утверждению ее в качестве первой в истории США женщины на посту директора ЦРУ могут возникнуть проблемы в связи с сообщениями о том, что Хэспел была непосредственно причастна к пыткам в Таиланде захваченных в плен террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Как ожидается, сенаторы-демократы поднимут этот вопрос, а также вопрос о том, присутствовала ли она при этих пытках лично, отметила CNN. На предстоящих слушаниях по утверждению ее кандидатуры, указывалось в репортаже, будут затронуты темы, которые до сих пор остаются засекреченными.

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В то же время бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Роб Байер в интервью CNN отметил профессиональные качества Хэспел и выразил мнение, что она будет утверждена на посту директора ЦРУ. "Она очень умна, у нее очень хорошая репутация в разведывательном сообществе, - отметил он. - Думаю, что процесс передачи полномочий от Майка Помпео Джине Хэспел будет очень простым. Она аполитична, не является неоконсерватором, а просто хороший профессионал".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил о решении назначить новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Хэспел, занимавшую пост первого заместителя главы ЦРУ. "Джина Хэспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной назначенной на этот пост", - сообщил Трамп.

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