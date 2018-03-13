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Трамп считает, что Россия должна дать недвусмысленный ответ по делу Скрипаля

Международная панорама
13 марта, 21:21 дата обновления: 13 марта, 21:38 UTC+3

В разговоре с Терезой Мэй президент США согласился, что правительство России должно объяснить, каким образом химоружие, разработанное в РФ, было использовано в Солсбери

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй согласился, что правительство России должно дать ответ, каким образом нервно-паралитическое вещество было использовано в английском Солсбери, где 4 марта отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией Мэй по итогам разговора двух политиков.

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"Президент Трамп сказал, что США целиком и полностью с Великобританией и согласился, что российское правительство должно дать недвусмысленный ответ по поводу того, как получилось так, что нервно-паралитическое вещество было использовано", - отмечается в поступившем в ТАСС коммюнике.

Как подчеркивается в заявлении канцелярии Мэй, во время состоявшегося во второй половине дня разговора британский премьер проинформировала Трампа о ходе ведущегося расследования. "Премьер-министр сообщила о достигнутом британским правительством выводе, согласно которому есть большая доля вероятности того, что Россия ответственна за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль", - говорится в коммюнике.

Также президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считают необходимым привлечь к ответственности виновников инцидента с экс-полковником ГРУ, об этом сообщают в пресс-службе Белого дома.

"Президент Трамп заявил, что США проявляют солидарность со своим самым близким союзником и готовы оказать ему любое содействие в расследовании [отравления Скрипаля]", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

"Оба лидера сошлись во мнении относительно того, что те, кто применяет это ужасное оружие в нарушение международных норм, должны столкнуться с последствиями", - отметили в Белом доме.

Дело Скрипаля

66-летний Скрипаль и его 33-летняя Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

Россия категорически отвергает причастность к этому инциденту.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
Персоны
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