Совет НАТО призвал РФ ответить на вопросы Лондона по делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. НАТО призвала РФ ответить на все вопросы Лондона и раскрыть все детали программы по разработке нервно-паралитического газа "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в среду по итогам проведенных в штаб-квартире НАТО консультаций по запросу Лондона, где британцы озвучили свою версию случившегося.Также НАТО предложила Великобритании помощь в расследовании дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Имя отравленного экс-полковника ГРУ вообще не фигурирует в документе, таким образом НАТО описывает точечное преступление, как полноформатную химическую атаку.

"Великобритания проинформировала Североатлантический альянс сегодня об использовании нервно-паралитического газа в Солсбери 4 марта. Великобритания подтвердила использование военного отравляющего вещества, разработанного Россией (бинарное отравляющее вещество "Новичок" было разработано в СССР в 80-х годах прошлого века - прим. ТАСС), и проинформировала союзников, что очень вероятно, Россия несет ответственность. Великобритания также подтвердила, что это была ненаправленное нападение, нацеленное против Соединенного Королевства, которое поставило под угрозу жизни гражданских лиц", - говорится в документе.

"Союзники (государства-альянса - прим. ТАСС) выразили глубокую озабоченность в связи с первым случаем боевого применения нервно-паралитического газа на территории альянса, с момента основания НАТО. Союзники выразили солидарность с Соединенным Королевством помощь в проведении расследования, - говорится в заявлении. - Страны НАТО призывают Россию ответить на все вопросы Лондона, и, в том числе, раскрыть все детали программы по разработке нервно-паралитического газа "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Союзники согласились, что этот инцидент является явным нарушением международных норм и соглашений".

Для придания дополнительного медийного эффекта заявлениям НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг уже написал в Twitter, что приветствует принятие этого документа всеми странами НАТО, хотя он сам же и председательствует в Североатлантическом совете.

История вопроса

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.