МИД Британии: ответные меры РФ не изменят позиции о причастности Москвы к делу Скрипалей

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Объявленные в субботу МИД РФ ответные меры на антироссийский пакет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Об этом говорится в коммюнике МИД Великобритании, поступившем в субботу в ТАСС.

"Ответ России не меняет сути дела - покушение на убийство двух человек на британской земле, для которого нет другого вывода, кроме того, что российское государство несет ответственность. Именно Россия грубо нарушает международное право и Конвенцию о запрете химического оружия", - говорится в сообщении.

"У нас нет разногласий с народом России, и мы продолжаем верить в то, что не в наших национальных интересах прекращать диалог между нашими странами, однако на российском государстве лежит ответственность за то, чтобы отвечать за свои действия и выполнять свои международные обязательства", - добавили в МИД.