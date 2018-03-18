СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Глава британского МИД Борис Джонсон считает тщетными принятые Россией меры в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании и бездоказательные обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Свою точку зрения он изложил в статье, написанной для воскресного номера газеты The Sun. Выдержки из нее приводит на своем сайте телеканал Sky News.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

По мнению Джонсона, "эти тщетные меры" скажутся на россиянах. С его точки зрения, из-за этого они "лишатся возможности учить английский язык и подавать заявления на британские визы". Джонсон также выступил с утверждением, что Россия находится в изоляции, и предположил, что произошедшее в Солсбери "было, хотя бы частично, способом для Кремля дать сдачи Великобритании за то, что она твердо противостоит его ужасному поведению".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал "нечистоплотными" мотивы, которыми руководствуется Лондон в деле Скрипаля. Министр связал действия британских властей с проблемами во внутренней политике королевства. Он также считает происходящее "нервной реакцией на возвращение России в качестве равноправного партнера, ничего никому не навязывающего, но и не принимающего диктата и ультиматумов".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу в эфире телеканала "Россия 24" отметила, что Великобритания так и не передала России никакой информации об обстоятельствах отравления Скрипаля. Она также указала на то, что не ясно, каким образом было получено заключение о российском происхождении вещества, которым отравили Скрипаля. По ее словам, в этой ситуации, чтобы сделать вывод о российском происхождении нервно-паралитического вещества, Великобритания должна была сравнивать его с какими-то образцами, и, если она не передавала пробы России, то либо эти образцы были у Лондона и он скрывал этот факт, либо вся история о причастности РФ была выдуманной.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.