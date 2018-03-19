СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии

ТАСС, 19 марта. Вертолеты возглавляемой США международной коалиции эвакуировали четырех главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA со ссылкой на источник.

По его сведениям, утром в пригороде населенного пункта Камышлы приземлились три вертолета коалиции. Военнослужащие сопровождали четырех человек, которые находились в так называемом центре главарей ИГ. Боевиков, которые по данным SANA были иракского происхождения, посадили на борт и увезли в неизвестном направлении.