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Юнкер поздравил Путина с победой на выборах

Международная панорама
20 марта, 14:24 дата обновления: 20 марта, 14:59 UTC+3

В письме главы Еврокомиссии говорится о необходимости позитивных отношений между ЕС и РФ для безопасности Европы

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах РФ. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

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"Юнкер только что написал письмо Владимиру Путину, поздравив его с победой на президентских выборах", - сказал он.

"Я всегда выступал за то, что позитивные отношения между Евросоюзом и Россией критически важны для безопасности нашего континента", - процитировал Схинас письмо Юнкера в адрес Путина. По его словам, глава ЕК пожелал президенту Путину всяческих успехов на его посту.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин "продолжает по телефону принимать поздравления от своих зарубежных коллег". Согласно сообщениям из Кремля, президент уже получил поздравления от лидеров Германии, Франции, Испании, Италии, Японии, Индии, Турции, Китая, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Киргизии, Казахстана, Кубы, Туркмении, Молдавии, Марокко, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Венгрии и др.

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