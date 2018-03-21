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Белый дом подтвердил, что США изучают варианты санкций против РФ в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
21 марта, 17:39 дата обновления: 21 марта, 17:45 UTC+3

Ранее телеканал CNN сообщал, что из Штатов могут быть высланы российские дипломаты

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 21 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правительство США рассматривает возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

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Таким образом он прокомментировал сообщение телекомпании CNN о подготовке СНБ различных вариантов действий против России из-за отравления Скрипаля вплоть до высылки дипломатов.

"Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

Сотрудник СНБ отказался отвечать на дополнительные вопросы, а также на просьбу уточнить, соответствуют ли действительности данные CNN о том, что изучается возможность выдворения из США российских дипломатов.

Информация CNN

Согласно сведениям, полученным телеканалом, СНБ уже завершил разработку различных вариантов действий на случай решения президента США Дональда Трампа принять меры против России в связи с отравлением Скрипаля. Самый жесткий вариант, по данным телеканала, предусматривает высылку из США российских дипломатов.

В соответствии с информацией, полученной CNN, которая ссылается на представителей Госдепартамента, подготовленные варианты действий активно обсуждаются на межведомственном уровне. При этом у американцев есть понимание того, что Россия однозначно ответит зеркально, если Вашингтон вышлет российских дипломатов.

Источники телекомпании подчеркнули, что речь идет о предварительном обсуждении возможных мер. На данный момент вообще нет уверенности, что Трамп решить сделать хоть какие-то шаги в связи с делом Скрипаля, уточнила телекомпания.

В минувший четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон не исключает введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на Скрипаля.

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Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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