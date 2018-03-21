Белый дом подтвердил, что США изучают варианты санкций против РФ в связи с делом Скрипаля

ВАШИНГТОН, 21 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Правительство США рассматривает возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Таким образом он прокомментировал сообщение телекомпании CNN о подготовке СНБ различных вариантов действий против России из-за отравления Скрипаля вплоть до высылки дипломатов.
"Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.
Сотрудник СНБ отказался отвечать на дополнительные вопросы, а также на просьбу уточнить, соответствуют ли действительности данные CNN о том, что изучается возможность выдворения из США российских дипломатов.
Согласно сведениям, полученным телеканалом, СНБ уже завершил разработку различных вариантов действий на случай решения президента США Дональда Трампа принять меры против России в связи с отравлением Скрипаля. Самый жесткий вариант, по данным телеканала, предусматривает высылку из США российских дипломатов.
В соответствии с информацией, полученной CNN, которая ссылается на представителей Госдепартамента, подготовленные варианты действий активно обсуждаются на межведомственном уровне. При этом у американцев есть понимание того, что Россия однозначно ответит зеркально, если Вашингтон вышлет российских дипломатов.
Источники телекомпании подчеркнули, что речь идет о предварительном обсуждении возможных мер. На данный момент вообще нет уверенности, что Трамп решить сделать хоть какие-то шаги в связи с делом Скрипаля, уточнила телекомпания.
В минувший четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон не исключает введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на Скрипаля.