В Египте завершается президентская избирательная кампания

КАИР, 23 марта. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в Египте с 26 по 28 марта. Избирателям предстоит определить, кто возглавит страну на ближайшие четыре года. Еще до проведения голосования в его исходе мало кто сомневается.

Кандидаты

Основным претендентом на высший государственный пост в стране является действующий президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси. Он, будучи министром обороны, председателем Высшего совета вооруженных сил, главнокомандующим армией, в начале июля 2013 года на волне многомиллионных протестов по всей стране возглавил отстранение от власти исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" и их ставленника, ныне осужденного по ряду громких дел и находящегося в тюрьме президента Мухаммеда Мурси.

Год спустя, сменив, как того требует закон, армейский мундир на гражданский костюм, ас-Сиси принял участие в президентских выборах 2014 года и, набрав почти 97% голосов, встал во главе республики. Его основным конкурентом был социалист-насерист Хамдин Саббахи. Другие участники гонки еще до проведения голосования сняли свои кандидатуры.

Главной особенностью кампании 2018 года стало отсутствие кандидатов. Практически до последнего дня регистрации в Национальной избирательной комиссии ас-Сиси был единственным желающим принять участие в выборах. Все, кто заявлял о намерении баллотироваться, а их было порядка десяти известных в стране персон, отказались от своих планов и не подали документы в избирком.

В последний момент у действующего президента появился соперник в лице 65-летнего Мусы Мустафы Мусы, лидера партии "Аль-Гад", который никогда не скрывал своих симпатий к ас-Сиси. Эта партия в начале 2000-х годов при президенте Хосни Мубараке воспринималась многими как реальная оппозиционная сила в стране и стремительно набирала очки, но после произошедшего внутри нее серьезного раскола перестала представлять из себя реальную политическую силу. В последние годы о ней мало кто говорил всерьез.

О своем намерении баллотироваться на пост президента Муса объявил всего за день до крайнего срока, а необходимые документы представил в избирком за 15 минут до окончания регистрации. Аналитики считают его чисто технической фигурой, призванной создать видимость альтернативы основному кандидату, хотя конституция страны и закон о выборах предусматривают возможность проведения голосования даже в условиях, когда есть всего один претендент.

Политические платформы

Муса отнесся к своей кампании более чем серьезно и представил свою политическую платформу избирателям. Основной акцент в предвыборной программе Муса делает на правах крестьян, решении проблем детей-беспризорников, предоставлении больших прав женщинам, решении проблемы обеспечения водой, медицинского страхования граждан, а также развития туризма и необходимости создания фонда защиты работников турсектора.

Особое внимание в программе уделяется международной политике. Глава партии предлагает свое видение решения ситуации в Ливии и Сирии, перспектив урегулирования конфликта с Катаром, а также выстраивания отношений с Ираном и Турцией, с которыми у Каира диалог проходит крайне напряженно.

Абдель Фаттах ас-Сиси в отличие от кампании 2014 года в этот раз не стал выдвигать свою политическую платформу. Его программой на будущее стала речь, подводящая итоги его первого президентского срока, в которой он говорил о том, что предстоит сделать в государстве для его дальнейшего развития и процветания. В одном из своих интервью он заявил, что "хотел бы иметь в распоряжении два триллиона долларов и тогда он смог бы построить страну".

Партийная расстановка

В Египте огромное количество зарегистрированных партий и политических движений, но партийная картина в стране размыта. О существовании большинства партий избиратели имеют весьма смутное представление.

В отличие от периода правления Мубарака, когда существовала одна правящая партия большинства, которой в той или иной степени противопоставлялись несколько других, сейчас расстановка крайне неясна. В парламент смогли пройти политические коалиции из нескольких структур. Все они являются пропрезидентскими, поэтому в такой ситуации говорить о существовании какой-либо оппозиции в стране не приходится.

Отдельные политики и движения выступали с заявлениями о бессмысленности голосования и том фарсе, в который превратились выборы, но их голоса не особо слышны. В любом случае они вряд ли смогут как-то повлиять на общую картину голосования.

Кто будет избирать

Из почти 96 млн жителей страны правом голоса в Египте наделены 59,5 млн граждан. В дни голосования в стране будут действовать 376 избирательных комитетов и почти 14 тыс. местных комиссий. В дни выборов с 26 по 28 марта учащиеся государственных школ будут отправлены на трехдневные каникулы, так как на территории образовательных учреждений будут действовать избирательные участки.

В период с 16 по 18 марта были организованы выборы для египтян, проживающих за рубежом. Голосование проводилось на 139 участках в 120 государствах. Итоги выборов должны объявить 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, его результаты станут известны 1 мая. Но необходимость второго тура под большим вопросом.

Наблюдать за выборами будут представители 63 общественных и гуманитарных организаций, в том числе девяти международных. Выборы будут мониторить на местах более 18,5 тыс. египетских судей и 110 тыс. служащих государственных и правительственных структур.

23 марта - последний день агитации. После этого наступает период тишины, когда запрещена предвыборная пропаганда и реклама кандидатов.