Израиль поразил два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Израильский танк поразил в ночь на понедельник два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля был идентифицирован пулеметный обстрел территории Израиля, - указали военные. - В ответ на огонь израильский танк поразил два наблюдательных поста в северной части сектора Газа". Военные добавили, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа, а также воспринимает очень серьезно любые обстрелы Государства Израиль".

В ночь на понедельник несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги в районе крупного израильского города Ашкелон, кроме этого, по данным израильского телевидения, ошибочно были задействованы батареи ПВО "Железный купол". "Запусков ракет [из сектора Газа] обнаружено не было, армия изучает обстоятельства, которые привели к активации системы "Железный купол", - сообщили военные.