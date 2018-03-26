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Израиль поразил два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь

Международная панорама
26 марта, 8:18 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, марта. /ТАСС

Военные добавили, что армия считает движение ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, исходящей из сектора Газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 марта. /ТАСС/. Израильский танк поразил в ночь на понедельник два наблюдательных поста в секторе Газа в ответ на пулеметный огонь. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в распространенном в понедельник коммюнике.

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"После срабатывания сирен воздушной тревоги в южных районах Израиля был идентифицирован пулеметный обстрел территории Израиля, - указали военные. - В ответ на огонь израильский танк поразил два наблюдательных поста в северной части сектора Газа". Военные добавили, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любую террористическую деятельность, источником которой является сектор Газа, а также воспринимает очень серьезно любые обстрелы Государства Израиль".

В ночь на понедельник несколько раз срабатывали сирены воздушной тревоги в районе крупного израильского города Ашкелон, кроме этого, по данным израильского телевидения, ошибочно были задействованы батареи ПВО "Железный купол". "Запусков ракет [из сектора Газа] обнаружено не было, армия изучает обстоятельства, которые привели к активации системы "Железный купол", - сообщили военные.

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