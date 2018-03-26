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СМИ: схваченного сербского политика выслали из Косова

Международная панорама
26 марта, 21:36 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 26, марта. /ТАСС

Марко Джурича вывезли через пограничный переход Мердар после того, как он предстал перед судом за "нарушения при пересечении границы"

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БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Схваченный в непризнанном Косове глава канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при кабинете министров Сербии Марко Джурич в настоящее время выслан с территории автономного края на территорию основной части Сербии. Об этом сообщило в понедельник Национальное телевидение страны.

Сообщается, что Джурича вывезли из Косова через пограничный переход Мердар после того, как он предстал перед судом за "нарушения при пересечении границы". Ожидается, что в качестве наказания Джуричу будет надолго запрещен въезд в КиМ.

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Ранее в понедельник Марко Джурич был схвачен спецназом полиции непризнанного Косово в Косовска-Митровице на севере края и в наручниках доставлен в Приштину. Косовское телевидение тиражирует кадры, на которых Джурича с заломанными руками ведут в отделение полиции под охраной примерно сотни вооруженных людей. Косовские СМИ опубликовали фото, на котором албанские спецназовцы позируют с задержанным министром в наручниках.

Захват произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить Джурича, однако полиция применила свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник, кроме того, травмы получили участники встречи, был ранен репортер телеканала RTS.

При этом, согласно международным договоренностям между Белградом и Приштиной, специальные подразделения косовской полиции не имеют права появляться на территории севера Косова, где компактно проживают сербы.

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